Horizon Europe: Νέα πρόσκληση για έρευνα στη Βιολογική Γεωργία

Νέα πρόσκληση υποβολής ερευνιτικών προτάσεων απευθύνει η Κομισιόν στο πλαίσιο δράσης, που εντάσσεται στο πρόγραμμα Horizon Europe, με στόχο την ανάπτυξη ασφαλών, βιώσιμων και οικονομικά αποδοτικών καινοτομιών στη βιολογική γεωργία. Με συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση έως 6 εκατ. ευρώ ανά έργο, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του βιολογικού τομέα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη βιοποικιλότητα, το κλίμα και τη μηδενική ρύπανση. Έχοντας σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, η νέα πρόσκληση της Κομισιόν αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τον τομέα της βιολογικής γεωργίας.

Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, που μπορούν να προσφέρουν πρακτικές λύσεις στους αγρότες και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων, με πραγματικό αντίκτυπο στο αγρόκτημα και στην αγορά, τίθενται στο επίκεντρο. Τα έργα καλούνται να παρέχουν νέα γνώση, εργαλεία και πρακτικές που θα βελτιώσουν την απόδοση των βιολογικών συστημάτων. Έμφαση δίνεται, ιδιαίτερα, στη σύνδεση της έρευνας με την εφαρμογή στο πεδίο, ώστε να προκύψουν άμεσα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα για παραγωγούς, συμβούλους, επιχειρήσεις αγροδιατροφής και φορείς χάραξης πολιτικής.

Οι προτάσεις, που θα υποβληθούν, πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες:

• Αγρονομικές καινοτομίες

• Ανάπτυξη λύσεων για φυτικά και κτηνοτροφικά συστήματα που βελτιώνουν παραγωγικότητα, ανθεκτικότητα, υγεία και γονιμότητα εδάφους

Ενώ, οι λύσεις πρέπει να δοκιμαστούν σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες εντός της κοινότητας. Σημαντικές κρίνονται οι φιλοπεριβαλλοντικές μέθοδοι καλλιέργειας, η αποδοτική χρήση πόρων, η διαχείριση που προάγει τη βιοποικιλότητα, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και η σύνδεση με την αγορά και τις πολιτικές. Για την κομβικής σημασίας μεταφορά τεχνογνωσίας και γνώσης, προβλέπονται εκπαιδεύσεις, εργαστήρια, συμμετοχικές διαδικασίες, αλλά και ενεργός διάχυση των αποτελεσμάτων στους αγρότες.

Επιλέξιμοι μπορούν να είναι, νομικά πρόσωπα κρατών-μελών της ΕΕ, φορείς χωρών συνδεδεμένων στο Horizon Europe, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, πολυεπιστημονικές κοινοπραξίες, αλλά και παραγωγοί, σύμβουλοι και συντελεστές στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή φορέων από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας βιολογικών.

Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται μέσω της Πύλης Χρηματοδότησης και Διαγωνισμών του Horizon Europe, με καταληκτική ημερομηνία την 14η Απριλίου 2026. Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε παραμέτρους όπως τον βαθμό καινοτομίας, την αρτιότητα, τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα επέκτασης, ενώ, κεντρικό στοιχείο της αξιολόγησης τίθεται η συν-δημιουργία και η από κοινού επικύρωση λύσεων.