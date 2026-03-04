USDA: Το σχέδιο για την καταπολέμηση του παρασίτου «screwworm» που απειλεί την κτηνοτροφία

Eνα αν μη τι άλλο πρωτοφανές σχέδιο για την καταπολέμηση του παράσιτου του Νέου Κόσμου (New World Screwworm) που απειλεί την κτηνοτροφία στο Μεξικό και το Τέξας ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το USDA θα διασκορπίσει στειρωμένες μύγες, οι οποίες φωσφορίζουν στο σκοτάδι, τόσο στο Μεξικό, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, όσο και στο νότιο Τέξας, με στόχο τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας», που θα σταματήσει την εξάπλωση του παρασίτου.

Το παράσιτο του Νέου Κόσμου, όπως ονομάζεται, είναι παράσιτο του οποίου τα θηλυκά ωοτοκούν σε πληγές ζώων, όπως τα βοοειδή. Οι προνύμφες τρέφονται με ζωντανό ιστό, προκαλώντας έντονες βλάβες και συχνά τον θάνατο του ζώου εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Η εξάπλωσή τους έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες στην κτηνοτροφία, οδηγώντας το USDA να διακόψει τις εισαγωγές ζώων από το Μεξικό, γεγονός που επιδείνωσε την έλλειψη βοοειδών και αύξησε τις τιμές του κρέατος στις ΗΠΑ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, το USDA παράγει εβδομαδιαίως περί[1]που 100 εκατ. στειρωμένες μύγες σε ειδική εγκατάσταση στον Παναμά και τις διασκορπίζει στο Μεξικό για να αποτρέψει την αναπαραγωγή των παρασίτων.

Τώρα, η απελευθέρωση θα επεκταθεί βορειότερα, σε απόσταση περίπου 50 μιλίων εντός της Τέξας, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικών στελεχών. Η πιο βόρεια ενεργή εστία «screwworm» στο Μεξικό βρισκόταν περίπου 200 μίλια από τα σύνορα, και τα περιστατικά συνεχίζουν να εξαπλώνονται στην πολιτεία Ταμαουλίπας και προς τα νότια. Η μέθοδος Οι μύγες θα υποβάλλονται σε φθορίζουσα βαφή πριν την εκκόλαψη, ώστε να μπορούν να διαχωρίζονται από τις άγριες μύγες. Η βαφή τους επιτρέπει να φωσφορίζουν υπό υπεριώδη ακτινοβολία και να γίνονται ορατές ακόμα και με γυμνό μάτι.

Η στρατηγική αυτή ακολουθεί τεχνικές προτάσεις που έκανε η κυβέρνηση του Μεξικού από τον Νοέμβριο του 2025 και βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα επιτυχίας. Κατά τον 20ό αιώνα, οι ΗΠΑ είχαν καταφέρει να εξαλείψουν το «screwworm» με απελευθέρωση στειρωμένων μύγων μέσω αεροπλάνων σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Παρά τα μέτρα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χρειάζονται πολύ περισσότερες από 100 εκατομμύρια στείρες μύγες εβδομαδιαίως, για να εξαλειφθεί το παράσιτο στο Μεξικό. Το USDA σχεδιάζει, επίσης, να κατασκευάσει νέα εγκατάσταση παραγωγής στο Τέξας, η οποία όμως δεν αναμένεται να λειτουργήσει πριν από έναν χρόνο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δαπάνες έως 100 εκατομμύρια δολάρια για ενίσχυση της παραγωγής στειρωμένων μυγών και περαιτέρω μέτρα αντιμετώπισης του «screwworm». Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η παρακολούθηση της κατάστασης είναι κρίσιμη, καθώς τα παράσιτα μπορούν να εντοπιστούν σε νέες περιοχές με τη μεταφορά ζώων από μολυσμένες περιοχές. Ωστόσο, η αύξηση των περιστατικών στην Ταμαουλίπας υποδηλώνει ότι ο πληθυσμός των παρασίτων αρχίζει να εγκαθίσταται μόνιμα στην περιοχή.