Ιαπωνία: Ρεκόρ εξαγωγών τροφίμων το 2025 χάρη στη ζήτηση από ΗΠΑ και κίνα

Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψαν το 2025 οι εξαγωγές αγροτικών, δασικών και αλιευτικών προϊόντων της Ιαπωνίας σημειώνοντας αύξηση 12,8% σε σχέση με το 2024 όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας (MAFF).

Πρόκειται για την 13η συνεχόμενη ετήσια αύξηση, με κύριους προορισμούς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 13,7% στα 276,2 δισ. γεν, κυρίως λόγω της υψηλής ζήτησης για πράσινο τσάι και βοδινό κρέας, παρά τους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν τον Απρίλιο.

Οι εξαγωγές προς την Κίνα ανήλθαν σε 179,9 δισ. γεν, ανακάμπτοντας από τη μεγάλη πτώση του 2024, με αυξημένες αποστολές ψαριών koi, μπύρας και ξυλείας. Παρά τη χαλάρωση των περιορισμών εισαγωγής θαλασσινών από την Κίνα, οι εξαγωγές ιαπωνικών θαλασσινών παραμένουν περιορισμένες. Ανά προϊόν, ρεκόρ κατέγραψαν το βοδινό, το ρύζι, το πράσινο τσάι και το yellowtail (ψάρια).

Το υπουργείο τονίζει ότι η ζήτηση για ιαπωνικά προϊόντα ενισχύεται από την παγκόσμια αναγνώριση της ιαπωνικής κουζίνας και τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για υγιεινή διατροφή. Η κυβέρνηση επιδιώκει να φτάσει τον στόχο των 5 τρισ. γεν εξαγωγών έως το 2030 μέσω διαφοροποίησης των αγορών και ανάπτυξης εμπορικών καναλιών σε τοπικούς λιανοπωλητές και εστιατόρια.