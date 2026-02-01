Με διακυμάνσεις η τιμή του τενεκέ στη Λακωνία και τη Μεσσηνία

Μικρές αλλά σημαντικές διακυμάνσεις καταγράφει η εμπορία του τενεκέ λαδιού, που απευθύνεται κυρίως σε μεμονωμένους καταναλωτές οι οποίοι εμπιστεύονται τους τοπικούς συνεταιρισμούς.

Στη Λακωνία, και ειδικότερα στην περιοχή της Συκιάς, η συγκομιδή φτάνει πλέον στο τέλος της και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Οι τιμές πώλησης για τα δύο τελευταία φορτία κυμάνθηκαν γύρω στα 5 ευρώ ανά κιλό. Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Συκιάς, Σωτήρης Μπατσάκης, δήλωσε: «Η περίπτωση του τενεκέ στην περιοχή είναι ξεχωριστή, καθώς κάθε παραγωγός πουλάει σε ιδιώτη στην τιμή που θέλει. Γενικά, η μέση τιμή κυμαίνεται από 120 έως 130 ευρώ. Φέτος αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τις οξύτητες, που ξεκινούν από 3,5 και φτάνουν έως 5 γραμμές. Επιπλέον, στην περιοχή μας δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τενεκέ».

Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων, ο Παναγιώτης Μπατσάκης σημείωσε: «Η συγκομιδή έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, με την τελευταία προσφορά να φτάνει τα 5,10 ευρώ. Η περίπτωση του τενεκέ από παραγωγό σε ιδιώτη κυμαίνεται από 90 έως 100 ευρώ. Ο Συνεταιρισμός δεν διαθέτει τενεκέ προς πώληση, ενώ το πεντόκιλο στοιχίζει 33 ευρώ».

Στην Καλαμάτα, ο παραγωγός Μιχάλης Αντωνόπουλος δήλωσε ότι «ο τενεκές των 5 λίτρων στοιχίζει 40 ευρώ, ενώ ο μεγάλος τενεκές φτάνει τα 120 ευρώ».

Συνολικά, οι διακυμάνσεις στις τιμές του τενεκέ δείχνουν ότι, παρά την αυξημένη ζήτηση σε μεμονωμένους καταναλωτές, η αγορά παραμένει ευαίσθητη σε παράγοντες όπως η οξύτητα του ελαιολάδου και η περιοχή παραγωγής, ενώ η τυποποίηση των πεντόκιλων συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο τρόπο διάθεσης των συνεταιρισμών.