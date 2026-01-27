Η μάχη του ραφιού στο τυποποιημένο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Ο Έλληνας καταναλωτής ξέρει από καλό ελαιόλαδο και είναι αμείλικτος όταν πρόκειται να αγοράσει κάποιο επώνυμο προϊόν για το σπίτι του. Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια –με τα σκαμπανεβάσματα της λιανικής τιμής– το ράφι του σούπερ μάρκετ έχει εξελιχθεί σε πεδίο μάχης για τις βιομηχανίες τυποποίησης ελαιολάδου. Τα αποτελέσματα της έρευνας της εταιρείας μετρήσεων Circana στις αλυσίδες λιανικής πώλησης, για το σύνολο της αγοράς του 11μήνου (Ιανουάριος-Νοέμβριος) του 2025 είναι ενδεικτικά:

Πρώτο με διαφορά επώνυμο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο αναδείχθηκε το «Μολών Λαβέ» της ομώνυμης εταιρείας του Γιάννη Μανίκη, με έδρα τη Σπάρτη. Τη συγκεκριμένη περίοδο κατείχε το 29,24% της εγχώριας αγοράς σε όγκο, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχε το 35,53%.

Δεύτερο σε μερίδιο είναι το «Λατζιμάς» της ομώνυμης εταιρείας, με εργοστάσιο στο Ρέθυμνο, που πλέον ανήκει στο The Olive Legend Group των Νίκου Καραμούζη και Κώστα Αντωνόπουλου. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 κατείχε το 16,78% της εγχώριας αγοράς σε όγκο, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχε το 14,28%.

Τρίτο σε μερίδιο είναι το «Μινέρβα» της ομώνυμης εταιρείας, που ανήκει στο επενδυτικό fund DECA Investments, στο οποίο είναι μέτοχος ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, και έχει έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 κατείχε το 13,91% της εγχώριας αγοράς σε όγκο, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχε το 10,74%. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τον Μάρτιο του 2025 στη Μινέρβα Α.Ε. ανήκει και το ελαιόλαδο «Άλτις», το 5% περίπου των πωλήσεων του οποίου είναι εξαιρετικά παρθένο και το υπόλοιπο παρθένο ή ραφινέ.

Τέταρτο σε μερίδιο είναι το «Xenia» της εταιρείας Ολύμπια-Xenia, του Χάρη Αναγνωστόπουλου, με έδρα την Αμαλιάδα. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 κατείχε το 13,46% της εγχώριας αγοράς σε όγκο, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχε το 12,7%.

Αξιόλογη είναι και η επίδοση της Terra Creta, που μετά την εξαγορά από τη «Μέλισσα»-Κίκιζας διπλασίασε το μερίδιο αγοράς της μέσα σε έναν χρόνο.

Ποιες χώρες εισάγουν ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο εξελίσσεται σταθερά σε ένα από τα πιο περιζήτητα αγροτικά προϊόντα παγκοσμίως, με τη μεσογειακή διατροφή να κερδίζει έδαφος σε όλο και περισσότερες χώρες. Σήμερα, δεν είναι μόνο οι παραδοσιακοί καταναλωτές της Μεσογείου που «τρώνε λάδι», αλλά και αγορές εκτός Ευρώπης, με προεξάρχουσες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί παρουσιάζουν πλέον ιδιαίτερα υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου, με αποτέλεσμα να έχουν κατακτήσει την «κορυφή» των εισαγωγών εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου με 277.592 τόνους για το 2024.

Ακολουθεί με μεγάλη διαφορά, η Γαλλία, η οποία εισήγαγε το 2024 106.244 τόνους. Στην τρίτη θέση είναι η Βραζιλία, μέλος της ένωσης των χωρών Mercosur, αλλά με μικρό ποσοστό καταναλωτικού κοινού, που να μπορεί να αγοράσει εξαιρετικά παρθένο προϊόν. Παρ’ όλα αυτά εισήγαγε το 2024 65.596 τόνους, πάνω από τη Γερμανία (60.150), τον Καναδά (41.861) και τη Μεγάλη Βρετανία (41.078).

Παράλληλα, καταγράφεται έντονη τάση συγκέντρωσης στον κλάδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ισπανική Deoleo, η οποία έχει ενσωματώσει αρκετές εταιρείες, ενισχύοντας τη θέση της στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, στην Ευρώπη το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας (private label) αυξάνει συνεχώς το μερίδιό του, σε αντίθεση με αγορές εκτός Ευρώπης –όπως οι ΗΠΑ και η Βραζιλία– όπου το επώνυμο προϊόν εξακολουθεί να έχει υψηλή αξία για τον καταναλωτή.