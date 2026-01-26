Λακωνία – Αργολίδα: Βουτιά στην τιμή του χυμού πορτοκαλιού

ε χαμηλά επίπεδα κινείται η τιμή του χυμού στη Λακωνία, αλλά και στην Αργολίδα, η οποία έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να καταγράψει μία καλύτερη τιμή. Όλα δείχνουν, όμως, ότι στην πορεία είναι πιθανό να υπάρξει νέα σημαντική πτώση, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Ο παραγωγός, Χρήστος Αναγνωστάκος, από τη Λακωνία δήλωσε: «Η τιμή για τα πορτοκάλια που προορίζονται για χυμοποίηση και βρίσκονται ακόμη στα δέντρα είναι 9 λεπτά, ενώ για τους χαμάδες είναι 8 λεπτά. Η προσφορά είναι μεγάλη, ενώ η ζήτηση μικρή. Οι μεγαλύτερες ποσότητες κατευθύνονται στα χυμοποιεία της Αργολίδας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφορά για χυμοποίηση από την περιοχή της Σκάλας Λακωνίας φέτος είναι πολύ χαμηλή λόγω της υψηλής ποιότητας. Από την Αργολίδα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίας Τριάδας, Γιάννης Καλογερόπουλος, δήλωσε: «Οι παραγωγοί δίνουν το πορτοκάλι για χυμό στην τιμή των 12 λεπτών. Σίγουρα, η τιμή δεν είναι η αναμενόμενη, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι να αντισταθούμε και να διαπραγματευθούμε κάτι καλύτερο. Με αυτή την τιμή κόβεις 10 τόνους για να πάρεις 400 ευρώ. Η τιμή έχει μειωθεί κατά 40%, αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέα μείωση. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε οι χυμοποιοί δεν θα βρίσκουν προϊόν».