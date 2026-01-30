Σταθερές οι τιμές σκληρού σιταριού στην Ιταλία, με εξαίρεση την Μπολόνια

Στα τέλη Ιανουαρίου, επικράτησε μια πτωτική τάση στις διεθνείς αγορές σκληρού σιταριού, η οποία συνδέεται επίσης με την αδυναμία του αμερικανικού δολαρίου, ενώ αντικρουόμενες πληροφορίες έφταναν από τον Καναδά και την προχθεσινή δημοπρασία, 28 Ιανουαρίου 2026, στην Τυνησία, η οποία επηρέασε σημαντικά τις τιμές εκφόρτωσης του σκληρού σιταριού στη λεκάνη της Μεσογείου.

Στις αγορές της Ιταλίας επικράτησε στασιμότητα την τελευταία εβδομάδα, αλλά στη Μπολόνια, την αγορά που κλείνει πιο αργά από όλες τις υπόλοιπες (Πέμπτη απόγευμα), η τιμή του ιταλικού σκληρού σιταριού έχασε 5 ευρώ στον τόνο.

Η τιμή FOB του σκληρού σιταριού prime Cwad στην αγορά του Τορόντο αυξήθηκε κατά 6 ευρώ ανά τόνο στα 244 ευρώ, στις 21 Ιανουαρίου, σε σύγκριση με την προηγούμενη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2026. Ωστόσο, στις 26 Ιανουαρίου, η τιμή FOB για φορτία που αναχωρούν από το Βανκούβερ μέσω του Ειρηνικού Ωκεανού μειώθηκε στα 235,21 ευρώ ανά τόνο, κατά 5,63 ευρώ από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό οφειλόταν σε ισόποση μείωση του εσωτερικού κόστους μεταφοράς μεταξύ του Σασκάτσουαν και του καναδικού λιμανιού του Βανκούβερ, σε συνδυασμό με μια σταθερή τιμή χονδρικής.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή FOB του Northern Durum (σκληρό σιτάρι Βορρά) —που αναχωρούσε από τον Κόλπο του Τέξας στις 23 Ιανουαρίου— μειώθηκε στα 251,50 ευρώ, κατά σχεδόν 5 ευρώ ανά τόνο σε σχέση με τις 16 Ιανουαρίου, αποκλειστικά λόγω της υποτίμησης του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ. Η τιμή FOB του ίδιου προϊόντος που αναχωρούσε από λιμάνια στις Μεγάλες Λίμνες στις 26 Ιανουαρίου ήταν 259,88 ευρώ ανά τόνο, μειωμένη κατά περισσότερο από 5 ευρώ από τις 19 Ιανουαρίου, επίσης λόγω της υποτίμησης του δολαρίου.

Στο Σικάγο, ο δείκτης Future Durum Wheat υποχώρησε κατά 1,55% σε μια εβδομάδα. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Sitagri επίσης υποχωρεί, χάνοντας 4,07% στις 28 Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει ενώ οι ναύλοι των θαλάσσιων ναύλων αυξάνονται περαιτέρω, ωθώντας τον δείκτη Dry Bulk στις 1.999 μονάδες. Ο Δείκτης Σκληρού Σίτου Sitagri είναι ένα συνθετικό ημερήσιο σημείο αναφοράς των τιμών του σκληρού σίτου και αντιπροσωπεύει έξι κύριες ρυθμιζόμενες αγορές αναφοράς: τρεις στην Ιταλία (Μπολόνια, Αλταμούρα και Φότζια) και άλλες τόσες στη Γαλλία (Πορτ-Λα-Νουβέλ, Ρουέν και Λα Παλίς).

Η Τυνησία πραγματοποίησε στις 28 Ιανουαρίου 2026 διεθνή δημοπρασία για την αγορά 100.000 τόνων σκληρού σιταριού, χωρισμένων σε τέσσερις προσφορές των 25.000 τόνων η καθεμία, με παραδόσεις από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2026. Οι τιμές CIF κυμάνθηκαν μεταξύ 323,89 δολαρίων ΗΠΑ ανά τόνο και 327,96 δολαρίων ΗΠΑ, ή (με τη χθεσινή συναλλαγματική ισοτιμία) 271,53-274,94 ευρώ ανά τόνο, σαφώς χαμηλές τιμές, επίσης λόγω της υποτίμησης του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ. Επιπλέον, η δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους στην Αλγερία, σε τιμές CIF, είχε καταλήξει σε ακόμη χαμηλότερες τιμές, που κυμαίνονταν από 315 έως 325 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο (264,07-272,46 ευρώ ανά τόνο).

Στην Ιταλία, οι τιμές του εγχώριου σκληρού σιταριού στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων είναι όλες σταθερές, με εξαίρεση την Μπολόνια που σημείωσε πτώση, ενώ εκείνες του ξένου σκληρού σιταριού παραμένουν, επίσης, σταθερές.

Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Φότζια

Χθες, 28 Ιανουαρίου 2026, το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Φότζια ανακοίνωσε την τιμή του ιταλικού σκληρού σιταριού για τη συγκομιδή του 2025, με ελάχιστο ειδικό βάρος 79,5-80 κιλά ανά 100 λίτρα και ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μεταξύ 12 και 12,50%, στα 285 ευρώ ανά τόνο στο χαμηλότερο σημείο και στα 290 ευρώ στο υψηλότερο σημείο. Η τιμή αυτή παρέμεινε σταθερή σε σύγκριση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις από τις 26 Νοεμβρίου και μετά, όταν είχε μειωθεί κατά 2 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2025.

Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Μπάρι

Η τιμή του εισαγόμενου καναδικού σκληρού σιταριού 2 – άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι – καταγράφηκε στις 27 Ιανουαρίου 2026 στα 288 ευρώ ανά τόνο στο χαμηλότερο σημείο της και στα 291 ευρώ στο υψηλότερο σημείο της, σταθερή σε σχέση με τις δυο προηγούμενες συνεδριάσεις (20 και 13 Ιανουαρίου 2026).

Μιλάνο

Στις 27 Ιανουαρίου , το ξένο σκληρό σιτάρι της ΕΕ, εσοδείας 2025, διαπραγματεύτηκε στο Μιλάνο στο χαμηλό των 285 ευρώ ανά τόνο και στο υψηλό των 290 ευρώ, σταθερό σε σχέση με τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις (20 και 13 Ιανουαρίου 2026).

Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Μπολόνια

Το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Μπολόνια συνέταξε τον τελευταίο τιμοκατάλογό του στις 29 Ιανουαρίου 2026, όταν κατέγραψε ιταλικό σκληρό σιτάρι εσοδείας 2025 – που προέρχεται από τον Βορρά – με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 13% και ειδικό βάρος 81 κιλά ανά 100 λίτρα, στα 260 ευρώ ανά τόνο στη χαμηλότερη τιμή και στα 265 ευρώ στην υψηλότερη, μειωμένες κατά 5 ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη συνεδρίαση στις 23 Ιανουαρίου 2026.