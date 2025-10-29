Θα αναγράφεται όλη η πορεία της τελικής τιμής στα προϊόντα

Διαφάνεια στις τιμές των νωπών προϊόντων φέρνει το σχέδιο σχέδιο νόμου για την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης έως τις 11 Νοεμβρίου , καθώς προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής στα σημεία λιανικής πώλησης, όπως σούπερ μάρκετ, μανάβικα και κρεοπωλεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Μέρους Γ’ του νομοσχεδίου, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα πρέπει να παρουσιάζουν με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η τελική τιμή πώλησης ενός προϊόντος – από την αρχική τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, έως τη λιανική τιμή στο ράφι.

Σκοπός της αναγραφής της «πορείας διαμόρφωσης της τιμής» είναι να επιτρέψει στους πολίτες να γνωρίζουν σε πιο στάδιο της αλυσίδας – από το χωράφι μέχρι το ράφι του καταστήματος – προστίθεται κόστος.

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου: ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων θα το εφαρμόσουν, ποια προϊόντα θα υπαχθούν, πώς θα παρουσιάζονται τα στοιχεία της τιμής (π.χ. σε πινακίδες, ηλεκτρονικά συστήματα ή αποδείξεις), καθώς και οι κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν.

Μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και τους ελέγχους του μέτρου.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47:

1. Στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αναγράφονται, κατά τρόπο προσήκοντα και ευκρινή, τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πορεία διαμόρφωσης της τελικής τιμής προϊόντος σε νωπά προϊόντα, με σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού και τη διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού.2. Αρμόδια αρχή ελέγχου για την εφαρμογή της παρ. 1 και την επιβολή των κυρώσεων, ορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, του άρθρου 3.

Στο άρθρο 50 με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφέρεται πως:

Για την εφαρμογή του άρθρου 47, περί της αναγραφής της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής σε νωπά προϊόντα, στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης προσδιορίζονται:α) οι κατηγορίες επιχειρήσεων για τις οποίες η εφαρμογή του μέτρου καθίσταται υποχρεωτική, η έναρξη ισχύος του για έκαστη κατηγορία επιχειρήσεων και προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, καθώς και η χρονική διάρκεια ισχύος του μέτρου,β) τα νωπά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέτρου,γ) οι λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό των τιμών και των στοιχείων, για έκαστο στάδιο από την παραγωγή έως τη διάθεση του προϊόντος, τα οποία αναγράφονται για την εφαρμογή του μέτρου και ζητήματα σχετικά με τον τρόπο αναγραφής των αρχικών και ενδιάμεσων τιμών,δ) οι κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεων του μέτρου και ιδίως οι υποχρεώσεις, για την παράβαση των οποίων προβλέπεται κύρωση, το αντικείμενο της κύρωσης, το ύψος και η μέθοδος επιμέτρησης των χρηματικών κυρώσεων και τα κριτήρια κλιμάκωσης των κυρώσεων, καθώς και οι συνέπειες σε περίπτωση υποτροπής,ε) οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημειώνεται ότι, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, αρμόδια Αρχή Ελέγχου για την εφαρμογή του άρθρου 47, περί της αναγραφής της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής προϊόντος σε νωπά προϊόντα στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, ορίζεται η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ