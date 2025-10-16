Με επιτυχία η 1η Γιορτή Ακτινιδίου στο Καστρί Φθιώτιδας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 10-11 Οκτωβρίου η 1η Γιορτή Ακτινιδίου (ΠΟΠ) Σπερχειού στο Καστρί Φθιώτιδας, μια εκδήλωση-φόρος τιμής στο προϊόν του φθιωτικού κάμπου, που μεγάλωσε γενιές και γενιές κατοίκων της περιοχής. Σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ακτινιδίου Σπερχειού και η τιμή της αγροτικής παράδοσης του τόπου. Με πρωτοβουλία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καστριωτών Ν. Φθιώτιδας, του Δήμου Μακρακώμης, του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΠΑΣΤΕ), του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και συντονιστές τους γεωπόνους Παπαϋφαντή Στέφανο και Μουστερή Βασίλειο, διοργανώθηκε ένα διήμερο εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων με τη συμμετοχή παραγωγών και φίλων του ακτινιδίου.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν ο Δρ Λουκάς Πιστόλης, γεωπόνος, ο οποίος σε ομιλία του αναφέρθηκε στις σύγχρονες τεχνικές λιπάνσεων των καλλιεργειών, και η Ελισάβετ Κοντοκώστα, σεφ προϊόντων ΠΟΠ, παρουσιάζοντας προτάσεις μαγειρικής με σημείο αναφοράς το ακτινίδιο. Στην κοιλάδα του Σπερχειού, καλλιεργούνται από το 1980 πρασινόσαρκα ακτινίδια, τα οποία αποτελούν την κύρια παραγωγική δύναμη της περιοχής, κατέχοντας από το 1994 την πιστοποίηση ΠΟΠ. Οι νέοι καλλιεργητές της περιοχής παραμένουν αρωγοί στην προσπάθεια για μια νέα βιώσιμη γεωργία με γνώμονα τις σωστές αγροτικές πρακτικές και τη στελέχωση των μικρών αγροτικών κοινοτήτων.