Διήμερη γιορτή για το τσίπουρο και τα αποστάγματα στον Τύρναβο

Τις πύλες της ανοίγει αυτό το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Οκτωβρίου 2025, η Γιορτή Τσίπουρου και Αποσταγμάτων στον Τύρναβο, την οποία συνδιοργανώνουν ο Δήμος Τυρνάβου με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την ΠΕΔ Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο Λάρισας.

Το επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, αλλά περιλαμβάνει μια σειρά από εκδηλώσεις που έχουν σχέση με μουσική, χορό και πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και επισκέψεις σε παραδοσιακά καζαναριά.

Το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10

19.30 Επίσκεψη στα περίπτερα των συλλόγων και των αποσταγματοποιών στην Κεντρική πλατεία Τυρνάβου

20.00 Χαιρετισμοί

20.30 Μουσική βραδιά με τον Βαγγέλη Κορακάκη σε ένα λαϊκο- ρεμπέτικο γλέντι

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10

11.00 Αρχοντικό Σταύρου Καράσσου Παρουσίαση παιδικού βιβλίου «ο Πρίγκηπας Μοσχάτος και η μαγεμένη κληματαριά», της Τάνιας Χώτου. Στην ανάγνωση του παραμυθιού συμμετέχουν οι: Έλενα Γράβαλου, Παντελία Κατσή. Πρωτότυπη μουσική: Θέμης Σαμαντζής

11.00 Πατινάδα χορευτικών συνόλων με αφετηρία το Αρχοντικό Σταύρου Καράσσου. Συμμετέχουν: Μορφωτικός Σύλλογος Τυρνάβου, Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου, Ποντιακός Σύλλογος Τυρνάβου – Βοτανοχωρίου, Χορευτικός Όμιλος Τυρνάβου «Η Άμπελος», Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Πολιτείας Ευόσμου, Μορφωτικός & Λαογραφικός Σύλλογος Σμιξιωτών «Η Ωραία Βασιλίτσα», Χορευτική ομάδα Εργατικού Κέντρου Λάρισας.

11.30 Κεντρική πλατεία Τυρνάβου: Μουσικοχορευτική εκδήλωση – παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων με τη συνοδεία της ορχήστρας Βλάμηδες. Ακολουθεί γλέντι για όλους μέχρι αργά το απόγευμα

20.00 Κεντρική πλατεία Τυρνάβου: Συναυλία με τους 4/4 και τον Γιάννη Λίταινα

Συμμετέχουν με περίπτερα: Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου, Αποστάγματα Βρυσσά, Αποστάγματα Καρδάση, Αποστάγματα Κατσάρος, Αποστάγματα Παπρά, Αποστάγματα Τσιλιλής, Τσίπουρο Δεκαράκι, Σύλλογος Αμβυκούχων Τυρνάβου, Εμπορικός Σύλλογος Τυρνάβου, Σύλλογος Γυναικών Τυρνάβου, Σύλλογος Γαϊτανάκι – Μπουρανί Τυρνάβου

Παράλληλες δράσεις:

Λειτουργία Μουσείου Αμπέλου, Οίνου, Οίκου του Ανθρώπου, Κυριακή 19 Οκτ, ώρες 10.30΄ – 13.00΄.

Κοκτέιλς από απόσταγμα διήμερων αμβυκούχων και παλαιωμένο τσίπουρο αποσταγματοποιών της περιοχής από τον βραβευμένο Τυρναβίτη bartender Γιώργο Μαρκούλη

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα τα παραδοσιακά καζάνια από το Σύλλογο Γυναικών Τυρνάβου

Έκθεση στολών και φωτογραφιών των δράσεων από το Σύλλογο Γαϊτανάκι Μπουρανί Τυρνάβου, μέρος της ιστορίας μας

Επισκέψιμα παραδοσιακά καζάνια για το διήμερο του Νίκου Μουστάκα και του Δημήτρη Παπαφίγκου, Επίτιμου Προέδρου Συλλόγου Αμβυκούχων Τυρναβου

