Ο Πέτρος Λιούπης στο τιμόνι του ΣΕΣΣΠ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαψεύδει τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες και κάνουν λόγο για παραίτηση του υπουργού, Κώστα Τσιάρα. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο ypaithros.gr πηγές του υπουργείου, οι σχετικές φήμες «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ενώ διευκρινίζεται ότι εντός ολίγου αναμένεται να εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση με την οποία θα αποσαφηνίζεται πλήρως το ζήτημα.

16/10/2025 27'' διάβασμα