Ο Πέτρος Λιούπης στο τιμόνι του ΣΕΣΣΠ
Από τον Σύλλογο Ελλήνων Σποροπαραγωγών & Σποροφύτων ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές στην έδρα του συλλόγου στην Λάρισα ( ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε., Καψούρη 4 ). Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα και η νέα σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:
- Πρόεδρος: Πέτρος Λιούπης ( ΓΑΙΑ Α.Ε. )
- Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ανατολίτης ( ALFA SEEDS )
- Γραμματέας: Ιωακείμ Σερβέτας ( ΑGRIS A.E. )
- Ταμίας: Βασίλειος Τάπαλης ( AGROSITOS A.E. )
- Μέλος: Δημήτριος Νίρλας ( EUROSEEDS –ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟ΄Ι΄ΟΝΤΑ ΙΚΕ )
- Μέλος: Αθανάσιος Πολυχρονίδης ( ΑΓΡΟΒΙΟΣ )
- Μέλος: Δημήτριος Κοντός ( ΣΙΤΩ ΕΠΕ )