Ο Πέτρος Λιούπης στο τιμόνι του ΣΕΣΣΠ

16/10/2025
Από τον Σύλλογο Ελλήνων Σποροπαραγωγών  & Σποροφύτων ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη  2  Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν η  Γενική Συνέλευση  και οι  εκλογές  στην έδρα του συλλόγου στην Λάρισα ( ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε., Καψούρη 4 ). Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα και η νέα σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

  • Πρόεδρος: Πέτρος Λιούπης ( ΓΑΙΑ Α.Ε. )
  • Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ανατολίτης ( ALFA SEEDS )
  • Γραμματέας: Ιωακείμ Σερβέτας ( ΑGRIS A.E. )
  • Ταμίας: Βασίλειος Τάπαλης ( AGROSITOS A.E. )
  • Μέλος: Δημήτριος Νίρλας ( EUROSEEDS –ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟ΄Ι΄ΟΝΤΑ ΙΚΕ )
  • Μέλος: Αθανάσιος Πολυχρονίδης ( ΑΓΡΟΒΙΟΣ )
  • Μέλος: Δημήτριος Κοντός ( ΣΙΤΩ ΕΠΕ )
