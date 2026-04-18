Με κτηνιατρικό πιστοποιητικό οι εξαγωγές φέτας στις ΗΠΑ, λόγω αφθώδους πυρετού

Η εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη χώρα μας έχει επιδράσει και στις εξαγωγές προς τις αγορές του εξωτερικού, οι οποίες εφαρμόζουν τα κτηνιατρικά πρωτόκολλα. Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, μεταξύ των οποίων είναι και η φέτα, για τις οποίες ισχύουν αλλαγές ως προς τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά που απαιτούν οι αμερικανικές αρχές για τον εκτελωνισμό φορτίων.

Όπως σημειώνεται, δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγών στη χώρα λόγω αφθώδους πυρετού στην Ελλάδα, ωστόσο απαιτείται προσαρμογή των κτηνιατρικών πιστοποιητικών των φορτίων, όπως προβλέπεται. Τα πιστοποιητικά πρέπει να αναγράφουν αυτούσιο το κείμενο που προβλέπει η VR εισαγωγική, άδεια που λαμβάνει η αμερικανική εισαγωγική εταιρεία από το USDA. Μάλιστα, οι άδειες αυτές δεν είναι ενιαίου τύπου αλλά διαφέρουν όχι μόνο ανά εισαγωγική εταιρεία αλλά και ανά εισαγόμενο προϊόν και, συνήθως, έχουν διάρκεια ενός έτους, διευκρινίζει το Γραφείο ΟΕΥ. Ταυτόχρονα, εφιστά την προσοχή στις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες να είναι σε συντονισμό με την εισαγωγική εταιρεία στις ΗΠΑ και τους αρμόδιους κτηνιάτρους στην Ελλάδα, πριν από την αποστολή του φορτίου, για να αποφευχθούν προβλήματα.

Πρόκειται για μία αλλαγή στις απαιτήσεις εκτελωνισμού με αναδρομική, μάλιστα, ισχύ από τις 16 Φεβρουαρίου, δηλαδή ένα μήνα πριν από την εκδήλωση της νόσου στην Ελλάδα. Συνεπώς, όλα τα φορτία που έφθασαν ή θα φθάσουν στα αμερικανικά τελωνεία από αυτή την ημερομηνία πρέπει να συνοδεύονται από τέτοιο κτηνιατρικό πιστοποιητικό.

Οι κατηγορίες προϊόντων, που εμπίπτουν στις αλλαγές

Όπως αναφέρει το Γραφείο ΟΕΥ, οι σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων, που επηρεάζονται από τις αλλαγές, είναι με βάση την αξία τους, πρωτίστως, αυτές των τυριών (CN0406) αξίας 71,3 εκατ. ευρώ και των προϊόντων αρτοποιίας (CN 1905) αξίας 35,7 εκατ. ευρώ, με συνολική αξία εξαγωγών ύψους 107 εκατ. ευρώ το 2025.

Επίσης, θίγονται διάφορες κατηγορίες προϊόντων με μικρότερη αξία η καθεμία και συνολική αξία ύψους 3 εκατ. ευρώ, όπως προϊόντα με βάση τα δημητριακά, βρώσιμα μείγματα και από ζωικές ύλες, παγωτά, γιαούρτι, κλπ. Είναι πιθανόν, ακόμη, να θίγεται πολύ μικρό ποσοστό των κατηγοριών λοιπών παρασκευασμάτων δημητριακών (CN2106) και ζυμαρικών (CN1902) που μπορεί να περιέχουν αυγά. Συνολικά οι εξαγωγές των δύο κατηγοριών είχαν αξία 46,3 εκατ. ευρώ, όμως μικρό μόνο μέρος έχει ζωικές πρώτες ύλες, όπως γάλα ή αυγά, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Πάντως, όπως περιέγραφε σε προηγούμενη ανακοίνωσή του το Γραφείο ΟΕΥ, οι αμερικανικές αρχές εφαρμόζουν προσωρινούς διοικητικούς περιορισμούς για την εισαγωγή στις ΗΠΑ ορισμένων ζώων και ζωικών προϊόντων, που προέρχονται ή διέρχονται από την Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα επέβαλε η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Υγείας Ζώων και Φυτών (APHIS) του USDA, με αναδρομική ισχύ από τις 16 Φεβρουαρίου και μέχρι νεωτέρας, απαγορεύεται η εισαγωγή ζώντων μηρυκαστικών, καμηλοειδών, χοίρων, κ.α. και του γενετικού τους υλικού, που προέρχονται από την Ελλάδα ή διέρχονται από αυτήν. Σε ότι αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα και αυτών, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος, εφόσον φθάνουν ως φορτίο στις ΗΠΑ, πρέπει να συνοδεύονται από άδεια εισαγωγής (VS) ή/και κυβερνητική πιστοποίηση, που να επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα ή τα υποπροϊόντα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της APHIS. «Σε κάθε περίπτωση, οι εξαγωγείς πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τον εκτελωνιστή του συνεργαζόμενου εισαγωγέα στις ΗΠΑ, ώστε να βεβαιώνονται για τα απαραίτητα παραστατικά και την ακριβή διατύπωση, που πρέπει να αναγράφεται στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό, πριν από την αποστολή του φορτίου», υπογραμίζει το γραφείο ΟΕΥ.