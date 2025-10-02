Με ρεκόρ συμμετοχής ολοκληρώθηκαν τα Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2025 σε όλη την Ελλάδα

Η μεγαλύτερη γιορτή της μπίρας στη χώρα μας επέστρεψε για 6η χρονιά και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου, οι πόρτες των ζυθοποιείων-μελών της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών άνοιξαν διάπλατα και εκατοντάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της ζυθοποίησης.

Η φετινή προσέλευση ήταν μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον για την μπίρα μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο. Φίλοι και λάτρεις της μπίρας γνώρισαν τους ανθρώπους πίσω από τις αγαπημένες τους ετικέτες, περιηγήθηκαν στους χώρους παραγωγής και ανακάλυψαν τα μυστικά των πρώτων υλών και των διαφορετικών στυλ μπίρας.

Η πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών έχει στόχο να φέρει το κοινό πιο κοντά στον κόσμο της μπίρας, μέσα από μια αυθεντική εμπειρία: από την πρώτη ύλη μέχρι το ποτήρι, με οδηγούς τους ίδιους τους ζυθοποιούς.

Συνολικά 12 ζυθοποιεία, τόσο μεγάλες μονάδες όσο και μικροζυθοποιίες, άνοιξαν τις πόρτες τους:

Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη

Ζυθοποιία Πηνειού ΑΕ στη Λάρισα

Ικαριακή Ζυθοποιία στην Ικαρία

Κρητικές Ζυθοποιίες-Ζηδιανάκης στο Ηράκλειο Κρήτης

Κρητική Ζυθοποιία στα Χανιά Κρήτης

Μικροζυθοποιία Κυκλάδων στην Τήνο

Μικροζυθοποιία Local streets beer στον Βόλο

Μικροζυθοποιία Μυκόνου στη Μύκονο

Μικροζυθοποιία Septem στο Ωρολόγιο Αυλωναρίου Εύβοιας

Ολυμπιακή Ζυθοποιία στη Ριτσώνα Εύβοιας

Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη

Siris Craft Brewery στις Σέρρες

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ανανεώνει το ραντεβού με το κοινό για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου 2026.