Με υπόλοιπα Μέτρου 23, Κομφούζιου, Βιολογικών και Νιτρορύπανσης 2024 ξεκίνησαν οι τελευταίες πληρωμές τις χρονιάς – Σε εξέλιξη οι πιστώσεις για Εξισωτική

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Δευτέρα 29/12 το βράδυ μια σειρά πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αν και ακόμα ο Οργανισμός δεν έχει βγάλει ανακοίνωση σχετικά με τα ποσά που καταβάλλονται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ypaithros.gr πιστώθηκαν 12,5 εκατ. ευρώ για το Μέτρο 23 και υπόλοιπα για τα Βιολογικά του 2024, υπόλοιπα της Νιτρορύπανσης 2024, εκκρεμότητες για το Κομφούζιο και της Εξισωτικής αποζημίωσης του 2024.

Ωστόσο αυτό που απασχολεί τώρα τους περισσότερους κτηνοτρόφους είναι η εξόφληση της Εξισωτικής του 2025, η οποία αν και ξεκίνησε από χθες το βράδυ πραγματοποιείται μετ’ εμποδίων αφού όπως αναφέρουν στο ypaithros.gr πηγές του ΥΠΑΑΤ υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα με το σύστημα. Παρόλα αυτά σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να καταβληθούν τα 215,8 εκατ. ευρώ.

Ευλογιά

Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης συμπληρωματικής χρηματοδότησης ύψους 1.606.885 ευρώ, που αφορά αποζημιώσεις προς κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων για απώλειες εισοδήματος λόγω της ευλογιάς των προβάτων και της πανώλης. Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ήδη αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Όπως προβλέπεται, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι παραγωγοί από τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, με το μέτρο να καλύπτει συνολικά 133 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Σύνολα ανά περιφέρεια:

Δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης παραγωγοί, οι οποίοι προέβησαν σε παράνομο εμβολιασμό των ζώων τους ή δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας σύμφωνα με βεβαίωση που προσκομίσθηκε ανά περιφέρεια.