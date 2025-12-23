Μητσοτάκης: Στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές στους αγρότες, συνολικού ύψους 3,8 δις ευρώ

Ολοκληρώνονται εντός της επόμενης εβδομάδας όλες οι πληρωμές προς τους αγρότες για το έτος 2025, συνολικού ύψους 3,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις σημερινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση του τελευταίου υπουργικού συμβουλίου για το 2025, η ατζέντα του οποίου επικεντρώνεται στο βασικό θέμα στα προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026.

Κατά την εισήγησή του ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στα αγροτικά ζητήματα τόνισε πως από τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 20 έχουν λυθεί ή μπορούν να συζητηθούν, επισημαίνοντας ότι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια.

Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως με τη μετάβασση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ η χώρα μας αποκτά διαφανες σύστημα ενισχύσεων,

Αναλυτικά για τα θέματα των αγροτών και τις κινητοποιήσεις ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Ελπίζω να εκτονωθούν, και χθες είχαμε εκταμιεύσεις, στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια γιατί ήταν μια σύνθετη διαδικασία εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ με κονδύλια περισσότερα από πέρυσι με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους.

Από τα 27 αιτήματα τα 20 έχουν λυθεί ή μπορούν να συζητηθούν και η χώρα αποκτά δίκαιο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος που ήταν χρεοκοπημένο και δυστυχώς μόνο η παράταξη μας στήριξε τη μεταρρύθμιση που είναι συμφωνημένη με την Κομισιόν και ήταν επιβεβλημένη για ένα σύστημα με διαφάνεια. Πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα ομόφωνο πόρισμα.

Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα αλλά και η πολιτεία απάντησε με ΄βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις στην Κομισιόν.

Έχει έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τις μετακινήσεις που πρέπει να είναι ελεύθερες, τις τοπικές αγορές, τους χειμερινούς προορισμούς και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Όλοι αυτοί δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν ούτε πρέπει να ρισκάρουμε τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτήριους.

Τον πρώτο λόγο για τους δρόμους τον έχει η τροχαία και η οδική σε όσους προτιμούν παράδοξο να μιλούν χωρίς να συζητούν, η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων.

