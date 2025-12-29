Σήμερα και αύριο πληρωμές Εξισωτικής, Κομφούζιο και Βιολογικά 2024

Στην πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης ύψους 215,8 εκατ. ευρώ αλλά και υπολοίπων όπως στο Κομφούζιο και των Βιολογικών του 2024 προχωράει σήμερα και αύριο – σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ypaithros.gr – ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα 10.990 ΑΦΜ του Μέτρο 23, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί στην πρώτη πληρωμή. Επιπλέον οι αγρότες περιμένουν την πληρωμή της εξόφλησης 30% για τους φακέλους της Βόρειας Ελλάδας, στην προκήρυξη των παλαιών Βιολογικών του 2022 ενώ εκκρεμούν οι πληρωμές για το σύνολο των φακέλων κτηνοτρόφων.

Εξισωτική αποζημίωση ύψους 215,8 εκατ. ευρώ

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης συνολικού ύψους 215.789.823,55 ευρώ για την Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2025. Το ποσό καλύπτεται από τη ΣΑΕ 082/7 και συγκεκριμένα αφορά την Παρέμβαση του ΣΣ ΚΑΠ, με τίτλο «Π.3-71: Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα έτους 2025». Η χρηματοδότηση αφορά γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, ενώ η πληρωμή πραγματοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της Παρέμβασης ήταν 236,04 εκατ. ευρώ. Επίσης, πέρυσι, η ίδια Παρέμβαση είχε προϋπολογισμό 255,08 εκατ. ευρώ.

De minimis για ζημιές του 2021

Παράλληλα, υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου η απόφαση για την καταβολή των υπολοίπων ενισχύσεων de minimis που αφορούν ζημιές στο προανθικό στάδιο του 2021. Δικαιούχοι ορίζονται παραγωγοί κερασιών, μήλων και βύσσινων, που είχαν εξαιρεθεί από τις αρχικές πληρωμές. Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για την αποκατάσταση μιας εκκρεμότητας από τον παγετό της άνοιξης του 2021, η οποία προέκυψε λόγω κενών της σχετικής ΚΥΑ.