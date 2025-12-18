Εξισωτική, Μέτρο 23, υπόλοιπα ΠΑΑ, De minimis και πριμ σε κτηνοτρόφους, 600 εκατ. έως 31/12 – Ιανουάριο του 2026 η 5η πληρωμή ΕΦΚ

Νέες πληρωμές μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από το συμβάν με τον ΕΛΓΑ (παρακράτηση ποσών από λογαριασμούς πριν την εξόφληση της Βασικής) ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ.

Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση πληρωμών ύψους 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους που έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ που θα αφορούν μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληρωμές:

Εξισωτική Ενίσχυση 2025

Αποπληρωμή ΜΕΤΡΟ 23

Λοιπές δράσεις του ΠΑΑ και του ΣΣΚΑΠ

De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές

Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου

Προκαταβολή ενίσχυσης 60% για απώλεια φυτικού κεφαλαίου από ακραία φυτικά φαινόμενα (από ΕΛΓΑ)

Τις προηγούμενες ημέρες καταβλήθηκαν:

208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους. 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα. 9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των πληρωμών, πλέον έχουν καταβληθεί στους αγρότες 3,2 δις ευρώ, από την 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα.

Αγροτικό πετρέλαιο

Ολοκληρώθηκε χθες (17/12) η καταβολή της τέταρτης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου για το 2025 σε 100.885 πολίτες, για τα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και το eSend της ΑΑΔΕ, από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Νοεμβρίου 2025. Το ποσό καταβολής ανέρχεται σε 22.531.445,49 € και περιλαμβάνει την κατά 50% αύξηση των δικαιούμενων μέγιστων λίτρων. Δεν πληρώθηκαν 1.366 ΑΦΜ γιατί δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ.

Συνολικά μέχρι σήμερα, για την επιστροφή ΕΦΚ έχουν καταβληθεί 78.816.109,91€ σε 119.664 πολίτες.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί για τον Ιανουάριο 2026 η 5η πληρωμή ΕΦΚ που θα περιλαμβάνει και τις αγορές Δεκεμβρίου 2025.