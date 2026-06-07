Μεγάλοι βιολογικοί γαλακτοπαραγωγοί στις ΗΠΑ καταγγέλλουν το ομοσπονδιακό σύστημα τιμολόγησης γάλακτος

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στον τομέα της βιολογικής γαλακτοπαραγωγής στις ΗΠΑ, καθώς μεγάλες βιολογικές εταιρείες και συνεταιρισμοί αμφισβητούν το ομοσπονδιακό σύστημα ρύθμισης της αγοράς γάλακτος. Η συνεταιριστική Organic Valley, μαζί με άλλες εταιρείες όπως η Aurora Organic Dairy και η Horizon Organic Dairy, έχουν καταθέσει αγωγή κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα Federal Milk Marketing Orders ευνοεί τους συμβατικούς παραγωγούς επηρεάζοντας αρνητικά τον βιολογικό τομέα. Το σύστημα αυτό καθορίζει ελάχιστες τιμές για το γάλα ανάλογα με τη χρήση του και ανακατανέμει έσοδα από την πώληση γάλακτος για κατανάλωση προς παραγωγούς που το γάλα τους μετατρέπεται σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι βιολογικοί φορείς υποστηρίζουν ότι αυτή η διαδικασία οδηγεί σε σημαντική οικονομική απώλεια για τον κλάδο τους καθώς μεταφέρει σημαντικά ποσά εκτός του βιολογικού οικοσυστήματος, όπως επισημαίνουν. Παράλληλα, επτά αγρότες που συνεργάζονται με την Organic Valley έχουν καταθέσει συλλογική αγωγή ζητώντας αποζημιώσεις για κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του συστήματος. Εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι το υπάρχον πλαίσιο δεν λαμβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση του βιολογικού γάλακτος στην αγορά. Υπενθυμίζεται ότι το ομοσπονδιακό σύστημα, που «κρατά» από την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης έχοντας βέβαια αναπροσαρμοστεί έκτοτε με τα σημερινά πρότυπα του USDA, σχεδιάστηκε για να εξισορροπεί τις τιμές και να προστατεύει τους αγρότες από ανισότητες στην αγορά. Οι εξελίξεις, ωστόσο, αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ ρυθμίσεων που αφορούν συμβατικές μεθόδους και των ιδιαίτερων αναγκών της βιολογικής παραγωγής.