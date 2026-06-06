Organic Advice Network: Επισκέψεις στο πεδίο για την ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα των βιολογικών

Επισκέψεις ανταλλαγής γνώσεων στο πεδίο πραγματοποιεί το ευρωπαϊκό δίκτυο Organic Advice Network, σε συνέχεια των δράσεων που έχει ξεκινήσει από το 2025. Εντός του 2026, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 16 τέτοιες επισκέψεις που καλύπτουν πέντε αγροτικούς τομείς, αροτραίες καλλιέργειες, εκτροφή μηρυκαστικών ζώων, παραγωγή λαχανικών και φρούτων και αμπελουργία.

Οι επισκέψεις διοργανώνονται σε διάστημα 2-3 ημερών σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες τόσο σε νέους όσο και σε έμπειρους συμβούλους και την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με καινοτόμες πρακτικές βιολογικής γεωργίας, καθώς και να γνωρίσουν συναδέλφους, να ανταλλάξουν ιδέες και να μάθουν ο ένας από τον άλλο.

Μεταξύ των επισκέψεων που έχουν προγραμματιστεί για τους προσεχείς μήνες βρίσκονται οι εξής: «Η βιολογική γεωργία αποδίδει! Ευρήματα από το Πείραμα DOK και πειράματα υπό την καθοδήγηση αγροτών στη Βόρεια Ελβετία στις 17-19 Ιουνίου, σε αροτραίες καλλιέργειες, «Στρατηγικές διαχείρισης θρεπτικών στοιχείων και μοντέλα συνεργασίας σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις δημητριακών» στη βόρεια Φινλανδία στις 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου, «Βόσκηση και αυτάρκεια στη βιολογική κτηνοτροφία» στην περιοχή Pays de la Loire στη Γαλλία το διάστημα 22–23 Οκτωβρίου 2026, «Έξυπνες τεχνικές και νέες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για αποτελεσματικό έλεγχο των ζιζανίων στα βιολογικά λαχανικά» στο Kortrijk του Βελγίου στις 8–10 Ιουλίου 2026, «Βιολογική μηλοκαλλιέργεια και συμβουλευτική υποστήριξη στη μετάβαση σε βιολογικά» στην περιοχή Smederevo στη Σερβία από τις 8 ως τις 10 Σεπτεμβρίου καθώς και «Προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στη βιολογική παραγωγή φρούτων και εναλλακτικά συστήματα καλλιέργειας» στην Ουγγαρία στις 7-9 Σεπτεμβρίου.

Το δίκτυο καλεί τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν και να δηλώσουν συμμετοχή στις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες στην ιστοσελίδα του https://organicadvicenetwork.space, καθώς και να μάθουν περισσότερα σχετικά με όσες δράσεις επισκέψεων στο πεδίο προηγήθηκαν.

Το Organic Advice Network είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και την Ελβετική Γραμματεία για την Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία με στόχο την ενίσχυση της συμβουλευτικής υποστήριξης στον τομέα της βιολογικής γεωργίας σε όλη την Ευρώπη, επιδιώκοντας να συμβάλει στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για 25% εκτάσεις βιολογικών ως το 2030. Έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό πανευρωπαϊκό δίκτυο έμπειρων και νέων συμβούλων, ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσεων, την εκπαίδευση και τη συνεργασία μέσω δια ζώσης και ψηφιακών δραστηριοτήτων, καθώς και με την ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής. Παράλληλα, η πλατφόρμα OrganicAdviceNetwork.space λειτουργεί ως ανοιχτός χώρος μάθησης και δικτύωσης, προσφέροντας δωρεάν εκπαιδευτικές ενότητες (e-learning), ευκαιρίες ανταλλαγής εμπειριών και πρόσβαση σε πρακτική γνώση για τη βιολογική γεωργία.