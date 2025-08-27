Διευκολύνεται η έγκριση νέων λιπασμάτων στην ΕΕ με πρόταση κανονισμού της Κομισιόν

Πρόταση κανονισμού για την «απλούστευση ορισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών για τα χημικά προϊόντα» έθεσε σε διαβούλευση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στις 8 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη νέα πρόταση κανονισμού «omnibus», που αποτελείται από δύο μέρη, το COM(2025)531, το COM(2025)526 και ένα διευκρινιστικό έγγραφο, το SWD(2025)531, διευθετούνται ορισμένα διαδικαστικά θέματα, κυρίως όσον αφορά την έγκριση νέων χημικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αγροχημικά και ειδικά λιπάσματα, που καλύπτονται από τον Καν. (ΕΕ) 2019/1009.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βιομηχανίας Βιοδιεγερτών (EBIC), «η εν λόγω νομοθετική πρόταση έρχεται μετά από χρόνια προώθησης και τεχνικής συμβολής του EBIC στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσφέροντας μια σημαντική πρόοδο για δύο μακροχρόνια ζητήματα για τον κλάδο, ενισχύοντας την πρόσβαση στην αγορά και ενθαρρύνοντας την καινοτομία σε ολόκληρο τον τομέα των βιοδιεγερτών των φυτών.

Η πρόταση εισάγει στοχευμένες τροποποιήσεις, με στόχο την υποστήριξη ενός πιο φιλικού προς την καινοτομία κανονιστικού πλαισίου, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Δύο βασικές αλλαγές

Εδώ και αρκετά χρόνια, ο EBIC υποστηρίζει δύο βασικές αλλαγές στον Κανονισμό για τα λιπάσματα, οι οποίες περιλαμβάνονται, πλέον, στην παρούσα πρόταση:

Α. Κριτήρια για τους νέους μικροοργανισμούς: Η πρόταση εισάγει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει κριτήρια για τους νέους μικροοργανισμούς (MO) της κατηγορίας CMC 7, που θα χρησιμοποιούνται σε μικροβιακούς βιοδιεγέρτες φυτών.

Β. Κατάργηση των εκτεταμένων απαιτήσεων καταχώρισης REACH: Η Επιτροπή προτείνει την εφαρμογή των τυπικών απαιτήσεων καταχώρισης REACH για τη χημική ασφάλεια των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα θρέψης της ΕΕ, αντί των εκτεταμένων υποχρεώσεων «REACH+», που περιλαμβάνονταν αρχικά στον Κανονισμό. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να εξαλείψει περιττές απαιτήσεις, που δεν προσέφεραν πρόσθετη ασφάλεια, μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά το διοικητικό και οικονομικό βάρος για τις εταιρείες.

«Αυτές οι απλουστεύσεις αποτελούν ένα τεράστιο βήμα προόδου για την καλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά για καινοτόμες, βιολογικές λύσεις, όπως οι βιοδιεγέρτες των φυτών», δήλωσε ο πρόεδρος του EBIC, Carlos Rodriguez-Villa Forster και πρόσθεσε: «Το EBIC ήταν το πρώτο που ζήτησε να τηρούνται οι κανονικές απαιτήσεις του REACH το 2016 και, από τότε που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό του 2019, υποστηρίζουμε σταθερά μια προσέγγιση βασισμένη σε κριτήρια για τους νέους μικροοργανισμούς. Είμαστε ευτυχείς που η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της διευκόλυνσης της καινοτομίας για την υποστήριξη της βιώσιμης γεωργίας».

Η πρόταση θα εισέλθει τώρα στην τακτική νομοθετική διαδικασία (συνδιαμόρφωση), η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η EBIC θα συνεχίσει να συνεργάζεται προληπτικά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις εθνικές ενώσεις και τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι προτεινόμενες βελτιώσεις θα διατηρηθούν και θα υιοθετηθούν στην ισχυρότερη μορφή τους.