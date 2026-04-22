Μειώσεις και αποκλεισμοί σε αγροτικές επιδοτήσεις λόγω προβλημάτων στο Κτηματολόγιο

Προβλήματα στην καταβολή αγροτικών ενισχύσεων και καθυστερήσεις στην εξέταση υποθέσεων ιδιοκτησιακού χαρακτήρα αναδεικνύει με ερώτησή του ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που πλήττει άμεσα τους παραγωγούς της περιοχής.

Σύμφωνα με την ερώτησή του, η εμφάνιση νέου κώδικα κατά την εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης του Δεκεμβρίου – ο οποίος αφορά αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου – είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση ή και τον μηδενισμό επιλέξιμων εκτάσεων, επηρεάζοντας όχι μόνο τις άμεσες ενισχύσεις αλλά και μια σειρά από αγροτικά προγράμματα, όπως τα αγροπεριβαλλοντικά, τα σχέδια βελτίωσης και τα προγράμματα νέων αγροτών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, όπου, μετά την κύρωση δασικών χαρτών, παραγωγοί έχουν προχωρήσει σε αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων ή υποβολή αντιρρήσεων, χωρίς ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις να έχει ολοκληρωθεί η εξέτασή τους. Όπως επισημαίνεται, η χρονική απόσταση από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στην περιοχή είναι περιορισμένη, ενώ ο όγκος των υποθέσεων μεγάλος, γεγονός που επιβαρύνει τον χρόνο διεκπεραίωσης. Στο μεταξύ, οι εκκρεμότητες αυτές φαίνεται να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα των αγροτών.

Απευθυνόμενος στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο βουλευτής αιτείται να εξετάσουν την προσωρινή άρση του επίμαχου κωδικού για όσους αποδεδειγμένα κατέχουν νόμιμα τις εκτάσεις τους, προκειμένου να μην αποκλείονται από τις ενισχύσεις. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα της προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας, τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών νοικοκυριών, ειδικά σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως η Ροδόπη.