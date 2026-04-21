Σχέδια Βελτίωσης: Οι «κόφτες» στην επιδότηση για την αγορά αμελκτικών μηχανών αιγοπροβάτων

Με συγκεκριμένους γεωγραφικούς και παραγωγικούς περιορισμούς προβλέπεται η επιδότηση για την αγορά αμελκτικών μηχανών αιγοπροβάτων στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης για τα Σχέδια Βελτίωσης, συνολικού προϋπολογισμού 262,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση, στις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνεται και η προμήθεια αμελκτικής μηχανής για εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα, καθώς και στις περιοχές της Κρήτης και της Εύβοιας.

Παράλληλα, τίθεται και ελάχιστο όριο ζωικού κεφαλαίου για την επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης επένδυσης. Ειδικότερα, η αγορά αμελκτικής μηχανής δεν θεωρείται επιλέξιμη για εκμεταλλεύσεις που, κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, διαθέτουν λιγότερα από 150 ενήλικα θηλυκά ζώα.

Οι περιορισμοί αυτοί στην ουσία αφήνουν απ’ έξω όλα τα νησιά πλην της Κρήτης και της Εύβοιας, ενώ περιορίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα ένταξης μικρότερων κτηνοτροφικών μονάδων στη συγκεκριμένη επένδυση, καθώς το κριτήριο του αριθμού των ζώων θα πρέπει να πληρούται κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου και όχι κατά την υποβολή της αίτησης.

Τελικές διορθώσεις

Σημειώνεται ότι την Κυριακή 29 Μαρτίου ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παρεμβάσεων των Σχεδίων Βελτίωσης. Όπως ανέφερε ο Ευθύμης Τσιατούρας, προϊστάμενος Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ, κατά τη διάρκεια της τεχνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στις 27 Μαρτίου τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθούν οι όποιες διορθώσεις στο τελικό κείμενο και προς τα τέλη Μαΐου θα βγει μία πολύ σύντομη διαβούλευση μόνο για τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων. Στη συνέχεια, αφού γίνουν και πάλι οι κατάλληλες διορθώσεις και προσαρμογές, πιθανότατα προς το τέλος του Μαΐου – για να είναι έτοιμο και το πληροφοριακό σύστημα υποδοχής των αιτήσεων – αναμένεται να «βγει στον αέρα» και η πρόσκληση.

Ειδικότερα, ο κ. Τσιατούρας, κατά την τεχνική ενημέρωση προς τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ, αναφέρθηκε σε κάποιες διαφορές που έχουν τα νέα με τα παλιά Σχέδια Βελτίωσης: