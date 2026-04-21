Σχέδια Βελτίωσης: Οι «κόφτες» στην επιδότηση για την αγορά αμελκτικών μηχανών αιγοπροβάτων
Με συγκεκριμένους γεωγραφικούς και παραγωγικούς περιορισμούς προβλέπεται η επιδότηση για την αγορά αμελκτικών μηχανών αιγοπροβάτων στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης για τα Σχέδια Βελτίωσης, συνολικού προϋπολογισμού 262,6 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση, στις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνεται και η προμήθεια αμελκτικής μηχανής για εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα, καθώς και στις περιοχές της Κρήτης και της Εύβοιας.
Παράλληλα, τίθεται και ελάχιστο όριο ζωικού κεφαλαίου για την επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης επένδυσης. Ειδικότερα, η αγορά αμελκτικής μηχανής δεν θεωρείται επιλέξιμη για εκμεταλλεύσεις που, κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, διαθέτουν λιγότερα από 150 ενήλικα θηλυκά ζώα.
Οι περιορισμοί αυτοί στην ουσία αφήνουν απ’ έξω όλα τα νησιά πλην της Κρήτης και της Εύβοιας, ενώ περιορίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα ένταξης μικρότερων κτηνοτροφικών μονάδων στη συγκεκριμένη επένδυση, καθώς το κριτήριο του αριθμού των ζώων θα πρέπει να πληρούται κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου και όχι κατά την υποβολή της αίτησης.
Τελικές διορθώσεις
Σημειώνεται ότι την Κυριακή 29 Μαρτίου ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παρεμβάσεων των Σχεδίων Βελτίωσης. Όπως ανέφερε ο Ευθύμης Τσιατούρας, προϊστάμενος Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ, κατά τη διάρκεια της τεχνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στις 27 Μαρτίου τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθούν οι όποιες διορθώσεις στο τελικό κείμενο και προς τα τέλη Μαΐου θα βγει μία πολύ σύντομη διαβούλευση μόνο για τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων. Στη συνέχεια, αφού γίνουν και πάλι οι κατάλληλες διορθώσεις και προσαρμογές, πιθανότατα προς το τέλος του Μαΐου – για να είναι έτοιμο και το πληροφοριακό σύστημα υποδοχής των αιτήσεων – αναμένεται να «βγει στον αέρα» και η πρόσκληση.
Ειδικότερα, ο κ. Τσιατούρας, κατά την τεχνική ενημέρωση προς τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ, αναφέρθηκε σε κάποιες διαφορές που έχουν τα νέα με τα παλιά Σχέδια Βελτίωσης:
- Όλες οι παρεμβάσεις προκηρύσσονται ταυτόχρονα μέσα από μια ενιαία πρόσκληση, αλλά με διακριτό προϋπολογισμό.
- Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων (ημερομηνία κοπής τιμολογίου) ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της πρόσκλησης, όταν ανέβει η πρόσκληση στη «Διαύγεια».
- Υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε επιχορηγούμενο προϋπολογισμό, σε επιλέξιμο προϋπολογισμό και σε ιδιωτική συμμετοχή.
- Επιλέξιμος είναι ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων επενδύσεων.
- Επιχορηγούμενος είναι αυτός που είναι μέσα στα όρια στήριξης.
- Ιδιωτική συμμετοχή είναι η διαφορά μεταξύ επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
- Ο ΦΠΑ δηλώνεται στις επενδυτικές δαπάνες, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στα αθροίσματα.
- Στο νέο πλαίσιο τα όρια της Π3-73-2.1 (αγορά τρακτέρ, εξοπλισμού κ.λπ.) είναι στα 200.000 ευρώ για τη φυτική παραγωγή και 400.000 ευρώ για τη ζωική παραγωγή. Για τα συλλογικά σχήματα έχουμε 400.000 και 500.000 ευρώ αντίστοιχα.
- Πάνω σε αυτόν τον προϋπολογισμό μπορεί να έρθει κάποιος και να έχει προσαυξήσεις αν θέλει να ενταχθεί στις άλλες δύο παρεμβάσεις για το νερό ή για την κυκλική οικονομία: Στην Π3-73-2.1 είναι έως 150.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 250.000 ευρώ για τα συλλογικά σχήματα και στην Π3-73-2.6 είναι έως 200.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 500.000 ευρώ για τα συλλογικά σχήματα.
- Στο εύλογο κόστος, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ζητάμε από τον επενδυτή να συμπεριλάβει στον φάκελό του τρεις προσφορές για όλες τις επενδύσεις, που να φαίνεται ότι είναι από διαφορετικές εταιρείες. Ο κ. Τσιατούρας έδωσε και παραδείγματα από μη αποδεκτές προσφορές σε προηγούμενο Σχέδιο Βελτίωσης, σύμφωνα με τον έλεγχο της Κομισιόν.
- Η επιλεξιμότητα των παρελκομένων συνδέεται πλέον με σαφή και εύλογο τρόπο με το είδος των καλλιεργειών και με τη δυναμικότητα του ελκυστήρα, που θα κατέχει μελλοντικά η αγροτική εκμετάλλευση.
- Η αγορά γης καθίσταται επιλέξιμη χωρίς τον περιορισμό του να είναι όμορη με ήδη ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.
- Δεν ενισχύονται οι δαπάνες για την αγορά ελαιόπανων.
- Κατά την υποβολή αίτησης θα χρησιμοποιηθεί η δηλωθείσα έκταση και τα δηλωθέντα ζώα (σ.σ. με βάση το ΟΣΔΕ 2025). Ωστόσο κατά την αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί η προσδιορισθείσα έκταση και τα προσδιορισθέντα ζώα (σ.σ. μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ).
- Σε σχέση με την προδημοσίευση της πρόσκλησης, τελικά, στη νησιωτική χώρα (πλην Κρήτης και Ευβοίας) μειώνεται το όριο της τυπικής απόδοσης εισόδου από τα 12.000 ευρώ στα 8.000 ευρώ.