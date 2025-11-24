Μείωση 23,5% για το Μέτρο 23 επιβεβαιώνει το ΥΠΑΑΤ

Σε οριζόντια αναλογική μείωση της τάξης του 23,5%, έτσι ώστε το τελικό ποσό να προσαρμοστεί στο διαθέσιμο ποσό των 178.507.863,52, προχώρησε το ΥΠΑΑΤ στα ποσά επιδότησης του Μέτρου 23, σύμφωνα με την γραπτή απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, σε ερώτηση 14 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει στη σχετική απάντηση ο κ. Τσιάρας η οριζόντια αναλογική μείωση έγινε έτσι ώστε το τελικό ποσό να προσαρμοστεί στο διαθέσιμο ποσό των 178.507.863,52 και διευκρινίζει μεταξύ άλλων ότι έπειτα από τις πληρωμές και τους σχετικούς ελέγχους, το ακριβές ύψος ενίσχυσης έκαστου δικαιούχου δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον προκύψουν αδιάθετα ποσά και έως της καλύψεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ακολουθεί αναλυτικά η απάντηση του ΥΠΑΑΤ:

«ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 851/4-11-2025 Ερώτηση που κατέθεσαν οι κ.κ. Βουλευτές, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με τις ενισχύσεις του Μέτρου 23, επισημαίνεται ότι κανονιστικά η ενωσιακή κατανομή του Μ23 ήταν κατ’ ανώτατο το 5% των ενωσιακών κονδυλίων για τα έτη 2021, 2022 ήτοι 142,8 εκατ. €.

O συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 23, με βάση το σχετικό δελτίο στο ΠΑΑ, ήταν 178.507.863,52 €, με συνεισφορά και του εθνικού προϋπολογισμού.

Η ενίσχυση του Μ23 δεν αφορά σε δαπάνες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθούν από τον γεωργό, ούτε στην πλήρη αποζημίωση της ζημίας που υπέστη. Αφορά σε ένα κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο θα βοηθήσει τη γεωργική εκμετάλλευση στη ρευστότητα μετά τη ζημία που υπέστη. Οι επαγγελματίες αγρότες και οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες λαμβάνουν το 100% της ανωτέρω προσδιορισθείσας ενίσχυσης, ενώ οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων (μη επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ) το 50% αυτής.

Όπως έχει αναφερθεί στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του Μ23, αλλά και στο εθνικό πλαίσιο εφαρμογής και στην πρόσκληση του Μέτρου, σε περίπτωση που το αιτούμενο συνολικό ποσό για το μέτρο είναι μεγαλύτερο του ποσού που έχει κατανεμηθεί σε αυτό, θα μειωθεί αναλογικά, βάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας, το εφάπαξ ποσό/δικαιούχο.

Οι παραδεκτές αιτήσεις, όπως τελικά διαμορφώθηκαν, για να χρηματοδοτηθούν στο 100% απαιτούσαν ένα προϋπολογισμό της τάξης των 234 εκατ. €. Ενόψει της υπερβάσεως του προϋπολογισμού, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ως Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου, απηύθυνε σχετικό ερώτημα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ) του ΥΠΑΑΤ, η οποία είναι και αρμόδια για τον σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου. Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ του ΥΠΑΑΤ επεσήμανε ότι «η όποια διαφοροποίηση από τα προβλεπόμενα δεν είναι εφικτή στη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς έχει οριστικοποιηθεί και υποβληθεί επίσημα η τελική τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2022 και η ενωσιακή κατανομή έχει ανέλθει στο ανώτερο δυνατό ποσοστό».

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον σχεδιασμό του Μέτρου έχει προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση που το επιλέξιμο συνολικό ποσό για το μέτρο είναι μεγαλύτερο του ποσού που έχει κατανεμηθεί σε αυτό, τότε θα μειώνεται αναλογικά το εφάπαξ ποσό ανά δικαιούχο, η ΕΥΕ ΑΕΤΠ του ΥΠΑΑΤ, κατόπιν της σχετικής απάντησης της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ του ΥΠΑΑΤ, προχώρησε σε οριζόντια αναλογική μείωση κατά 23,5%, έτσι ώστε το τελικό ποσό να προσαρμοστεί στο διαθέσιμο ποσό των 178.507.863,52 €.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται πως, έπειτα από τις πληρωμές και τους σχετικούς ελέγχους, το ακριβές ύψος ενίσχυσης έκαστου δικαιούχου δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον προκύψουν αδιάθετα ποσά και έως της καλύψεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού».