Μείωση εκτάσεων καλαμποκιού και αύξηση στη σόγια στις ΗΠΑ λόγω αυξημένου κόστους από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ανατρέψει τις προθέσεις σποράς των Αμερικανών αγροτών, οδηγώντας σε λιγότερες εκτάσεις καλαμποκιού και στη χαμηλότερη σπορά ανοιξιάτικου σιταριού από το 1970. Η αύξηση του κόστους λιπασμάτων και καυσίμων, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές των δημητριακών, μειώνει τις προοπτικές κερδοφορίας, σύμφωνα με αναλυτές, ενόψει της δημοσίευσης της έκθεσης της αμερικανικής κυβέρνησης την Τρίτη.

Αντίθετα, οι εκτάσεις σόγιας αναμένεται να αυξηθούν, καθώς ορισμένοι παραγωγοί στρέφουν εκτάσεις από καλαμπόκι και σιτάρι που απαιτούν πιο ακριβά λιπάσματα. Οι αγρότες εισέρχονται στην κρίσιμη περίοδο σποράς υπό αβεβαιότητα, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο, εκτοξεύοντας τις τιμές λιπασμάτων και ντίζελ. Παράλληλα, η μακροπρόθεσμη εμπορική σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα παραμένει ασαφής, εν μέσω του εμπορικού πολέμου που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση Τραμπ με τον μεγαλύτερο εισαγωγέα σόγιας στον κόσμο.

Εισόδημα

Το καθαρό εισόδημα των Αμερικανών αγροτών προβλέπεται να μειωθεί φέτος, παρά τις σχεδόν ρεκόρ κρατικές ενισχύσεις, σημειώνοντας για τέταρτο συνεχόμενο έτος περιορισμένα περιθώρια κέρδους, υψηλό κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές εμπορευμάτων. Η κυβέρνηση Τραμπ διανέμει 12 δισ. δολάρια σε βοήθεια προς τους αγρότες και οι αγροτικές ενώσεις ζητούν από το Κογκρέσο την έγκριση πρόσθετης βοήθειας, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου πλήττουν την ευρύτερη οικονομία.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι εκτιμήσεις, βασισμένες σε έρευνες παραγωγών του πρώτου μισού Μαρτίου, δεν αποτυπώνουν πλήρως τις διαταραχές και τις επιπτώσεις στις τιμές από τον πόλεμο, που ξεκίνησε με αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι εκτάσεις καλαμποκιού θα μειωθούν σε 94,371 εκατ. στρέμματα, από 98,788 εκατ. το 2025, ενώ οι εκτάσεις σόγιας θα φτάσουν τα 85,549 εκατ. στρέμματα από 81,215 εκατ. πέρσι. Οι εκτάσεις ανοιξιάτικου σιταριού προβλέπεται να μειωθούν σε 9,843 εκατ. στρέμματα, από 9,990 εκατ. πέρσι, καταγράφοντας τη χαμηλότερη σπορά από το 1970, καθώς οι τιμές του δημητριακού υψηλής πρωτεΐνης έχουν μειωθεί μετά τη ρεκόρ συγκομιδή στον Καναδά πέρσι.

Κόστος εισροών

Οι αγρότες στη μεσοδυτική λωρίδα των ΗΠΑ συνήθως εναλλάσσουν καλαμπόκι και σόγια για τη διατήρηση της υγείας του εδάφους και τη μέγιστη απόδοση, αλλά οι προβλέψεις κερδοφορίας και το κόστος εισροών τους οδηγούν να αποκλίνουν από την παραδοσιακή εναλλαγή καλλιεργειών σε ορισμένα χωράφια. Το κόστος και η διαθεσιμότητα λιπασμάτων αποτελούν τους βασικούς παράγοντες, με την τιμή της ουρίας να έχει αυξηθεί κατά 40% και της άμορφης αμμωνίας κατά σχεδόν 20% από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με οικονομολόγους του Πανεπιστημίου του Ιλινόις.