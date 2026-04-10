LIFE: Επτά στρατηγικά έργα για το περιβάλλον και το κλίμα χρηματοδοτεί με 103 εκατ. ευρώ η ΕΕ

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της πράσινης μετάβασης, η ΕΕ ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση επτά στρατηγικών έργων για το περιβάλλον και το κλίμα συνολικού ύψους άνω των 103 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας στο κλίμα, η αποκατάσταση οικοσυστημάτων και η προώθηση κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα στηρίζονται δημόσια υγεία, σταθερότητα της οικονομίας και ανθεκτικότητα των συστημάτων τροφίμων και φυσικών πόρων.

Τα έργα εκτείνονται σε Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία και εστιάζουν σε κρίσιμους τομείς: προστασία νερού, αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων, βιώσιμη χρήση γης και κυκλική οικονομία. Το μεγαλύτερο ποσό θα διατεθεί στο ισπανικό LIFE HumedalES, με 29,7 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση 26.200 εκταρίων υγροτόπων σε 107 περιοχές Natura 2000, ενισχύοντας την προστασία από πλημμύρες, την ασφάλεια του νερού και τη βιοποικιλότητα.

Στη Φινλανδία, το ACWA LIFE θα αναβαθμίσει ρέματα, λίμνες και υπόγεια νερά με 16,5 εκατ. ευρώ, ενώ το γαλλικό LIFE ADAPT EST θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της περιοχής Grand Est με 15,6 εκατ. ευρώ. Στην Πορτογαλία, το LIFE IP AGRILOOP θα προωθήσει κυκλικές λύσεις στους τομείς αγροδασοπονίας, αγροδιατροφής και τουρισμού με 15,8 εκατ. ευρώ, και το σλοβακικό NatAdaptSK θα μειώσει κλιματικούς κινδύνους για γεωργία, δάση και βιοποικιλότητα με 10,1 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, το LIFE SIP GR Blue θα αποκαταστήσει θαλάσσια οικοσυστήματα και θα αντιμετωπίσει ρύπανση, θαλάσσια απορρίμματα και υποβρύχιο θόρυβο με 8,9 εκατ. ευρώ. Στην Ολλανδία, το CEL4LIFE θα υποστηρίξει τη μετάβαση της Limburg σε κυκλική οικονομία, μειώνοντας τη χρήση πρώτων υλών κατά 50% έως το 2030.

Υπενθυμίζεται ότι, το πρόγραμμα LIFE, από το 1992, με προϋπολογισμό 5,43 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021–2027, έχει υποστηρίξει πάνω από 6.500 έργα. Πρόκειται για κρίσιμες επενδύσεις για την καθαρή μετάβαση, την προστασία των φυσικών υποδομών και την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης, όπως, άλλωστε δήλωσαν οι Ευρωπαίοι Επίτροποι Κλίματος και Περιβάλλοντος, Wopke Hoekstra και Jessika Roswall.