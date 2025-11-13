Μεσσηνία: GPS σε ελαιόπανα αποκάλυψε κύκλωμα κλοπών – Τέσσερις συλλήψεις

Απλή τεχνολογία αποδείχθηκε… σωτήρια για έναν παραγωγό στα Φιλιατρά, όταν κρυφές συσκευές GPS που είχε τοποθετήσει στα ελαιοπάνια του οδήγησαν την Αστυνομία στα ίχνη δραστών κλοπής. Το περιστατικό κατέληξε σε τέσσερις συλλήψεις, ενώ στην κατοχή των εμπλεκομένων βρέθηκαν, πέρα από τα κλεμμένα δίχτυα, όπλα, εργαλεία και ένα όχημα.

Ο παραγωγός διαπίστωσε την κλοπή 12–15 διχτυών ελαιοσυλλογής από το αγροτεμάχιό του και, ανοίγοντας την εφαρμογή εντοπισμού, είδε ότι το στίγμα των GPS «χτυπούσε» σε περιοχή των Γαργαλιάνων. Άμεσα ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, με αποτέλεσμα περιπολικά να κινηθούν στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα κλεμμένα πανιά.

Η Ανακοίνωση της Αστυνομίας

Το πρωί της Τρίτης (11.11.2025) συνελήφθη στα Φιλιατρά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας ένας 25χρονος ημεδαπός, ο οποίος —όπως προέκυψε— μαζί με έναν 37χρονο συνεργό του, που είχε συλληφθεί μία ημέρα νωρίτερα από τη Β’ Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας, αφαίρεσαν 12 δίχτυα ελαιοσυλλογής από αγροτεμάχιο στην περιοχή.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν προχθές δύο ακόμη άτομα, 67χρονος και 62χρονη, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στην οικία τους εντοπίστηκαν τα κλεμμένα δίχτυα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη.

Στο ίδιο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 μη λειτουργικό αεροβόλο,

2 ξιφίδια με λάμες 18 και 13 εκατοστών,

6 φυσίγγια διαφόρων τύπων.

Κατάσχεση οχήματος και εργαλείων

Επιπλέον, η Αστυνομία κατέσχεσε ένα όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της κλοπής, καθώς και:

2 κονταροπρίονα,

2 αλυσοπρίονα,

1 χορτοκοπτικό,

για τα οποία διερευνάται το νόμιμο της κατοχής.

Συνεχίζεται η έρευνα

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλα στοιχεία στο πλαίσιο της διερεύνησης. Το περιστατικό αναδεικνύει τις συχνές κλοπές εξοπλισμού που ταλαιπωρούν παραγωγούς στη διάρκεια της ελαιοκομικής περιόδου, αλλά και τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τεχνολογικές λύσεις, όπως οι μικρές συσκευές GPS, στον άμεσο εντοπισμό των δραστών.

