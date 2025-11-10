Στο έλεος της κακοκαιρίας Αρκαδία και Μεσσηνία: Πλημμύρισαν δρόμοι, εγκλωβίστηκαν οδηγοί

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Τρίπολη εξαιτίας της κακοκαιρίας, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα με τις πληροφορίες να αναφέρουν έχουν εγκλωβιστεί οδηγοί. Κλειστά τα σχολεία στην Μεγαλόπολη.

Τα προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίζονται στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, στο τμήμα που συνδέει την εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης. Κλειστός ο αυτοκινητόδρόμος στο ύψος των Παραδεισίων από την έντονη βροχόπτωση.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ ένα ρέμα το οποίο βρίσκεται παράλληλα με τον δρόμο έχει υπερχειλίσει με συνέπεια να πλημμυρίσει το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, του αυτοκινητόδρομου.

Η κινητοποίηση στο σημείο είναι μεγάλη, καθώς κάποια αυτοκίνητα με τους οδηγούς τους έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα νερά και στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αλλά και η Τροχαία. Οι αρχές κάνουν έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες άντλησης των υδάτων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Η Πελοπόννησος βρίσκεται στο μάτι της κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συναγερμό, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία με συσσώρευση υδάτων.

Παράλληλα με απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, τα σχολεία της Μεγαλόπολης θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας για σήμερα Δευτέρα (10.11.2025).

Πηγή: thebest.gr