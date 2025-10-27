Μεσσηνία: Προβλήματα με τους εργάτες γης και πρόστιμα για ανασφάλιστους

Μειωμένη κατά 20% τουλάχιστον είναι η παρουσία εργατών στη Μεσσηνία και όλα δείχνουν ότι βαδίζουμε σε μια χρονιά προβληματική, σε ό,τι αφορά τους εργάτες γης που απαιτούνται την περίοδο της συγκομιδής. Όπως μας αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών «Νηλέας», Γιώργος Κόκκινος, «τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια αναστάτωση σε ομάδες καλλιεργητών ελιάς, που διαπίστωσαν ότι μετά τις 30 Σεπτεμβρίου δεν δόθηκε παράταση στην πρόσκληση ξένων εργατών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα».

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκινο, «στην προσπάθεια αναζήτησης λύσης, με στόχο το άνοιγμα της πλατφόρμας, ο πανικός, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν μεγάλος, αφού μιλάμε για την πιο κρίσιμη φάση της ελαιοκομικής περιόδου, που είναι η συγκομιδή». Στην πορεία, ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλης ενημέρωσε τους παραγωγούς ότι η πλατφόρμα ήταν κλειστή, αφού το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχε ζητήσει παράταση από το υπουργείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Το γεγονός αυτό μπλόκαρε την έναρξη της συγκομιδής και, αν δεν λυθεί άμεσα, θα δημιουργηθούν σοβαρότερα προβλήματα.

«Τα πρόστιμα δεν αποτελούν λύση»

Κλείνοντας, ο κ. Κόκκινος δήλωσε ότι «τις τελευταίες μέρες, κλιμάκια του ΕΦΚΑ και της επιθεώρησης εργασίας έκαναν ελέγχους στα χωράφια και έκοβαν πρόστιμα για παράνομη εργασία εργατών, αφού δεν είχαν ασφάλιση. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στο απίστευτο φαινόμενο, από τη μία, το κράτος να μη φροντίζει να υπάρχει επάρκεια εργατών και, από την άλλη, να βάζει τις υπηρεσίες του να τιμωρούν τους παραγωγούς, που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν όποιους εργάτες βρίσκουν εύκαιρους».

Σε ό,τι αφορά την προέλευση των εργατών, ο ίδιος τόνισε ότι «δεν υπάρχει κάποια χώρα που να έχει ειδικές σχέσεις με την Ελλάδα και επικρατεί το απόλυτο μπάχαλο, αφού ο καθένας κοιτάει πλέον να κάνει τη δουλειά του χωρίς να βλέπει τις λεπτομέρειες που μπορεί να του στοιχίσουν τη συγκομιδή της ελιάς. Το κράτος ακόμα δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την απουσία εργατών και, φυσικά, τα πρόστιμα δεν αποτελούν λύση».