Καστοριά: Απογοητευτικά τα στοιχεία για τη φετινή σοδειά των μήλων

Στην Καστοριά καλλιεργούνται 14.500 στρέμματα μηλιών τα οποία και παράγουν 40.000 τόνους μήλων κάθε χρόνο. Φέτος όμως είναι μεγάλη η διαφορά, με 80% πτώση στην παραγωγή. Η συζήτηση πλέον έχει στραφεί για τις αποζημιώσεις.

Ο Δαμιανός Παπαϊωάννου, μηλοκαλλιεργητής μίλησε για το θέμα που έχει προκύψει στην εκπομπή «Περίμετρο» της ΕΡΤ3 και εξέφρασε τους δικούς του προβληματισμούς..

«Είναι μια χρονιά δύσκολη για εμάς. Ήδη το είχαμε προβλέψει. Είχαμε λίγο τα αντανακλαστικά μας, ήμασταν μεν λίγο σε εγρήγορση, αλλά βλέπουμε τον τελευταίο μήνα ότι κάτι άλλο πάει να αντιστρέψει την κατάσταση», λέει και προσθέτει: «Ένα άλλο παράπονο που έχουμε όλοι εμείς οι μικροπαραγωγοί της Καστοριάς. Ήρθε το κλιμάκιο από την Αθήνα που ήταν ένα τριμελές κλιμάκιο, ήταν από τον ΕΛΓΑ Κοζάνης, από τον ΕΛΓΑ της Αθήνας και από το Υπουργείο. Ήρθε σε όλους τους νομούς της Ελλάδος και στην Καστοριά δεν ήρθε ποτέ. Αναρωτιόμαστε όμως για ποιο λόγο δεν ήρθε στην Καστοριά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.Παπαϊωάννου.