Προσφυγή του Δήμου Ζαγορίου στο ΣτΕ κατά μικρού υδροηλεκτρικού έργου

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον Δήμο Ζαγορίου η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας να εγκρίνει την περιβαλλοντική μελέτη για την εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου στη Δόλιανη, παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τον Δήμο Ζαγορίου και την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Κατόπιν αυτού ο Δήμος έλαβε τις σχετικές αποφάσεις και προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με στόχο την ακύρωση της απόφασης τονίζοντας ότι η εγκατάσταση του υδροηλεκτρικού έργου ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Πηγή: ertnews.gr