Ο Πλατύκαμπος συνεχίζει να επενδύει στο σκόρδο

Ο Πλατύκαμπος παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής σκόρδου στην Ελλάδα, με το προϊόν του να είναι γνωστό για τη γεύση, το άρωμα και τη δυνατότητα μακράς διατήρησης. Οι δραστηριοποιούμενοι στο προϊόν αγρότες, χάρη και στη συμπαράσταση του τοπικού Συνεταιρισμού e-ntopiο, πέτυχαν καλές παραγωγές, καθώς η καλλιέργεια, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της περιοχής, αναπτύχθηκε φέτος υπό καλές συνθήκες, αν και οι έντονες βροχοπτώσεις της άνοιξης σε ορισμένα στάδια δημιούργησαν ανησυχίες. Σύμφωνα με τους καλλιεργητές, η ποιότητα των βολβών είναι υψηλή, ενώ οι αποδόσεις κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Να σημειωθεί ότι η έκταση που καλλιεργείται με ντόπιο σκόρδο είναι μόλις 200 στρέμματα, ενώ συνολικά στον Πλατύκαμπο υπάρχουν περίπου 1.100 στρέμματα με σκόρδο.Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου e-ntopiο, Γιάννη Κουκούτση, «πήγε καλά η φετινή χρονιά, που ξεκίνησε με τη συγκομιδή των πρώιμων σκόρδων από τα μέσα Μαΐου, ενώ το “ντόπιο” σκόρδο Πλατυκάμπου –το γνωστό σε όλους μας ως το αυθεντικό σκόρδο του τόπου– μαζεύτηκε από τις αρχές Ιουνίου έως τις 10 Ιουνίου περίπου.

Μετά τη συλλογή, το σκόρδο μπαίνει σε μια περίοδο αποξήρανσης, διαλογής και ταξινόμησης, που διαρκεί περίπου ένα μήνα. Από τα μέσα Ιουλίου, το σκόρδο αρχίζει να διατίθεται στην αγορά, η οποία το αναζητά, με αποτέλεσμα η διαθέσιμη ποσότητα που έχει απομείνει να είναι ελάχιστη. Η διάθεση γίνεται κυρίως σε τοπικούς εμπόρους και λαχαναγορές, αλλά και σε πλανόδιους μικροπωλητές».

Στόχος το εμπόριο χωρίς μεσάζοντες

Όπως αναφέρει ο κ. Κουκούτσης, ακριβώς επειδή τα σκόρδα Πλατυκάμπου είναι ανάρπαστα και υπάρχουν παγίδες στην αγορά, ο καταναλωτής θα πρέπει να τα αναζητά με την ετικέτα του Συνεταιρισμού. «Ο Συνεταιρισμός ετοιμάζει ηλεκτρονικό κατάστημα, ώστε να αποφεύγονται οι ενδιάμεσοι. Αυτή η καθετοποίηση είναι μονόδρομος. Η ψαλίδα τιμής από το χωράφι στο ράφι είναι τεράστια. Από 4-5 ευρώ το κιλό, που παίρνουμε εμείς, φτάνει μέχρι και τα 10 ευρώ στον καταναλωτή. Με το e-shop θα μπορούσαμε να πουλάμε το σκόρδο μας 6 ευρώ και να το αγοράζει ο κόσμος 6 ευρώ, κερδίζοντας και εμείς και ο καταναλωτής», υποστηρίζει.

Μεγάλος εχθρός το κινέζικο

Ο μεγάλος εχθρός του αυθεντικού σκόρδου είναι το κινέζικο, που είναι πιο ανθεκτικό και φθηνότερο στην καλλιέργεια. «Κάποιοι μπαίνουν στην παγίδα του κινέζικου για οικονομικούς λόγους», λέει ο κ. Κουκούτσης και εξηγεί: «Το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο, περίπου 1.500 ευρώ το στρέμμα. Για να βάλεις 100 στρέμματα, πρέπει να έχεις πάνω από 115.000 ευρώ. Πρέπει να ξέρεις ότι θα πουλήσεις, αλλιώς χάνεις τα λεφτά σου».

Ο σπόρος του ντόπιου σκόρδου, δεν κυκλοφορεί ελεύθερα στην αγορά, αλλά προέρχεται από την προηγούμενη σοδειά. Ο Συνεταιρισμός προσπαθεί να στηρίξει τους παραγωγούς, αγοράζοντας τον σπόρο για να τον μοιράσει, αλλά τα χρήματα είναι λίγα και η ανάγκη μεγάλη.

Ωστόσο, τα αγαθά κόποις κτώνται κι έτσι η ιαπωνική εταιρεία Wakunaga κάθε χρόνο λαμβάνει και αναλύει δείγματα σκόρδου από τον Πλατύκαμπο. «Τα αποτελέσματα σε αναλύσεις που έχουν γίνει σε διάφορες ποικιλίες σκόρδου είναι εκπληκτικά», επισημαίνει ο κ. Κουκούτσης και συμπληρώνει: «Ενώ το κινέζικο σκόρδο μετρά 110 μονάδες στην κλίμακα ποιότητας και το κινέζικο σκόρδο που φυτεύεται στον Πλατύκαμπο 170 μονάδες, το ντόπιο Πλατυκάμπου φτάνει τις 470! Όταν οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία, ελπίζουμε και τα έσοδα να είναι ικανοποιητικά και ανταποδοτικά».

Τέλος, ο e-ntopiο δίνει βαρύτητα στην αναγνώριση του σκόρδου ως προϊόντος ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού έχει ήδη καταθέσει σχετικό φάκελο, «ο οποίος βρίσκεται σε φάση διορθώσεων. Στην προσπάθεια αυτή, οι παραγωγοί έχουν αρωγό την περιφέρεια και συγκεκριμένα τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα. Πολύ σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα νέα».