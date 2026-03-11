Κομισιόν: Πάνω από 200 εκατ. ευρώ για την προώθηση ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων

Η Κομισιόν θα διαθέσει 205 εκατ. ευρώ για την προώθηση ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας στην ευρωπαϊκή αγορά και σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο αρμόδιος επίτροπος Κριστόφ Χάνσεν, το πρόγραμμα για το 2026 προβλέπει το υψηλότερο ποσό που έχει διατεθεί ποτέ για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και τα συστήματα ποιότητας και είναι ανοικτό σε οργανώσεις γεωργών που επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές.

Συμπληρώνει ότι από το πρόγραμμα αυτό, «160 εκατ. ευρώ θα εκταμιευθούν σε επιχορηγήσεις για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων από ομάδες παραγωγών και άλλους εμπορικούς φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, ενώ 45 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν από την (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή για την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ένωσης στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες». Σημειώνει, δε, ότι με βάση το πρόγραμμα εργασίας για το 2026, η Κομισιόν θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες: μια νέα «ευρωπαϊκή εκστρατεία για τα τρόφιμα» σε όλα τα κράτη-μέλη και αποστολές υψηλού επιπέδου με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών.

Επίσης, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη δημιουργία επιχειρηματικών επαφών και την ενίσχυση της εικόνας των προϊόντων της Ένωσης, συμμετοχή με περίπτερα της ΕΕ σε σημαντικές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και διοργάνωση εκστρατειών προώθησης σε τρίτες χώρες, καθώς και την κατάρτιση εγχειριδίων εισόδου στις αγορές για τους παραγωγούς αγροδιατροφικών προϊόντων, που σχεδιάζουν να εισέλθουν ή βρίσκονται σε διαδικασία εισόδου στην αγορά τρίτης χώρας.