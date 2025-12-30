Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την «Προώθηση Οίνων σε Τρίτες Χώρες» έως 27 Φεβρουαρίου 2026

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης για τα προγράμματα προώθησης στο πλαίσιο της παρέμβασης Π2-58.5 «Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες» για την περίοδο 2025-2026, όπως προβλέπεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027.

Σύμφωνα με την απόφαση ΥΑ 320320/17.11.2025 (ΦΕΚ Β΄ 6379) που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια 28 Νοεμβρίου, η αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληγε στις 29 Δεκεμβρίου, οπότε με τη νέα τροποποιητική παρατείνεται παρατείνεται έως και τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Τι περιλαμβάνει η παρέμβαση Π2-58.5

Η παρέμβαση Π2-58.5, στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027, έχει ως στόχο τη διασύνδεση της ελληνικής οινοπαραγωγής με αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τρίτες Χώρες), μέσω της υποστήριξης προγραμμάτων προώθησης που στοχεύουν στην αύξηση της διεθνούς απήχησης και εξωστρέφειας των ελληνικών οίνων, συμπεριλαμβανομένων των κρασιών με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) και ποικιλιακών οίνων.

Μέσω του μέτρου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς – όπως επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις παραγωγών, ιδιωτικές εταιρείες, οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή συνεταιρισμοί – μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την ενίσχυση δράσεων προβολής και προώθησης σε διεθνείς αγορές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η δράση αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλαισίου ενίσχυσης του ελληνικού κρασιού και της εξωστρέφειας του κλάδου, που περιλαμβάνει και κοινοτικά κονδύλια με συνδρομή κράτους και Ε.Ε. για την προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών.

Την πρόσκληση μπορείτε να τη δείτε εδώ

Ολόκληρη η τροποποιητική απόφαση