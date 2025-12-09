Μετατίθεται η διοργάνωση της 31ης Διεθνούς Έκθεσης AGROTICA για τις 12-15 Μαρτίου 2026

Η Διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO, κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης των δεδομένων και συνεκτιμώντας το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στον πρωτογενή τομέα, ανακοινώνει τη μεταφορά της ημερομηνίας διεξαγωγής της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, «AGROTICA».

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (αντί της αρχικής ημερομηνίας διεξαγωγής από τις 29 Ιανουαρίου-1η Φεβρουαρίου 2026).

“Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την προστασία του θεσμού και την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών για εκθέτες και επισκέπτες.

Η AGROTICA δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική έκθεση, αλλά τη μεγάλη γιορτή του αγροτικού κόσμου και σημείο αναφοράς για την αγροτική οικονομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η φυσιογνωμία και η λειτουργία της δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διασαλευτούν. Η μετάθεση κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να διατηρηθεί ανέπαφο το μεγάλο αυτό γεγονός, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση των επαγγελματιών του κλάδου και τη μέγιστη δυνατή εμπορική αποτελεσματικότητα.

Για τη ΔΕΘ-HELEXPO είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η διατήρηση όλων εκείνων των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων (επισκεψιμότητα, αριθμός εκθετών, διεθνείς συμμετοχές, B2B συναντήσεις) που έχουν κατατάξει την AGROTICA μεταξύ των τριών μεγαλύτερων αγροτικών εκθέσεων της Ευρώπης.

Από τις 12-15 Μαρτίου 2026 η AGROTICA θα υποδεχθεί τον αγροτικό κόσμο σε ένα περιβάλλον που θα εγγυάται την επιτυχία, την εξωστρέφεια και την προβολή των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως αρμόζει στο μέγεθος και στην ιστορία της διοργάνωσης”, αναφέρει η ανακοίνωση της AGROTICA.