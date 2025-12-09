IFOAM Organics Europe: Ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου των βιολογικών ζητά η κλαδική οργάνωση-ομπρέλα

Αυξημένη αναγνώριση του ρόλου της βιολογικής γεωργίας ως κεντρικού πυλώνα για την παραγωγή βιώσιμης βιομάζας ζητά το κίνημα βιολογικών της Ευρώπης, καθώς καλωσορίζει τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοοικονομία.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του IFOAM Organics Europe, φορέα εκπροσώπησης του βιολογικού κινήματος στην Ευρώπη, η υιοθέτηση της νέας στρατηγικής για τη βιοοικονομία αποτελεί μια θετική κίνηση, που δίνει προτεραιότητα στη βιώσιμη βιομάζα, απομακρυνόμενη από τα υλικά που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον φορέα, υπάρχουν σημεία που χρήζουν βελτίωσης, ενώ απουσιάζει η αναγνώριση της βιολογικής γεωργίας ως σημαντικού «παίκτη» προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ενώ η στρατηγική τονίζει ότι η βιοοικονομία περιορίζεται από τα πλανητικά όρια και ότι πρέπει να εξασφαλίζει την προμήθεια βιώσιμης βιομάζας, δεν αναγνωρίζει τη βιολογική γεωργία ως τον πιο βιώσιμο τρόπο παραγωγής της», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του φορέα, Eduardo Cuoco. Η χρήση βιομάζας αποτελεί σημαντικό παράγοντα περιβαλλοντικής υποβάθμισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Η εξόρυξή της και η μετατροπή της σε ενέργεια, υλικά ή ζωοτροφές οδηγούν σε υδατική πίεση λόγω των απαιτήσεων άρδευσης, σε απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της καταστροφής των οικότοπων και της επέκτασης των μονοκαλλιεργειών, καθώς και σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την αλλαγή της χρήσης γης, την υποβάθμιση του εδάφους και την ενεργοβόρο επεξεργασία. Ως εκ τούτου, «η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία πρέπει να μετριάσει αυτές τις πιέσεις αντί να τις επιδεινώσει», υπογραμμίζει.

Χρειάζονται και εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Χαρακτηρίζοντας ως θετικό βήμα την επικαιροποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων (PEF), με στόχο τη βελτίωση της αξιολόγησης, της ικανότητας σύγκρισης, αλλά και του εντοπισμού του στις αγορές, o διευθυντής του IFOAM Organics Europe τονίζει, ωστόσο, τις ανησυχίες που παραμένουν ως προς την ικανότητά του να αντικατοπτρίζει με επάρκεια τις αγρο-οικολογικές πρακτικές.

«Όπως επισημαίνουν επιστήμονες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι μέθοδοι LCA (Ανάλυσης Κύκλου Ζωής) και ιδίως το PEF (Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Τροφίμων) δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις επιπτώσεις των αγροοικολογικών προσεγγίσεων, όπως τα συστήματα βιολογικής γεωργίας», υπενθυμίζει. «Ζητούμε μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς για τον προσδιορισμό μεθόδων που λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις εξωτερικές επιπτώσεις κατά τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τροφίμων και των υποδημάτων», σημειώνει. Κατά τον ίδιο, «πρέπει να αναγνωριστούν και να διερευνηθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης, που δεν βασίζονται στη μέθοδο LCA και είναι πιο ευθυγραμμισμένες με τους ευρωπαϊκούς στόχους».

Ευπρόσδεκτη και η αναγνώριση των φυσικών ινών για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Παράλληλα, αν και με κενά ως προς τις ίνες βιολογικής παραγωγής, η αναγνώριση των φυσικών ινών, ως πρωτοπόρου αγοράς, περιγράφεται ως ευπρόσδεκτη κίνηση, στην ίδια ανακοίνωση.

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι, ενώ αναγνωρίζονται ο ρόλος και η αυξανόμενη ζήτηση για υφάσματα με μικρότερο αντίκτυπο, οι οργανικά παραγόμενες ίνες δεν αναγνωρίζονται ρητά και δεν προωθούνται», επισημαίνει ο Cuoco, ενώ ο τρόπος παραγωγής τους έχει εξίσου μεγάλη σημασία, όπως διευκρινίζει, «ποντάροντας» σε καλύτερο αντικατοπτρισμό της προστιθέμενης αξίας των φυσικών βιολογικών ινών κατά την επικείμενη πράξη του κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων σχετικά με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

«Πέραν της αναγνώρισης, χρειάζονται και συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής», υποστηρίζει ο τομέας της κάνναβης

Ως μία ανανεωμένη θεώρηση για μία «βιώσιμη, κυκλική και ανταποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία σε όλη την Ευρώπη», χαρακτηρίζει τη στρατηγική και η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανικής Κάνναβης (EIHA). Ο φορέας τονίζει την έμφαση που δίνεται στην απελευθέρωση των επενδύσεων, την απλούστευση της νομοθεσίας και την ενθάρρυνση της ζήτησης στην αγορά, αλλά και τη ρητή αναγνώριση της κάνναβης μεταξύ των δυνατοτήτων, «ιδίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και των κατασκευών», όπως αναφέρει το Agra Facts.

Tα επόμενα χρόνια θα μπορούσαν να είναι καθοριστικά για τον τομέα, σχολιάζει ο διευθύνων σύμβουλος της EIHA, Francesco Mirizzi, σημειώνοντας ότι «η κάνναβη ενσαρκώνει την ίδια την ουσία της ευρωπαϊκής βιοοικονομίας: Ανανεώσιμη, κυκλική και τοπική». H κάνναβη πρέπει να «αναγνωριστεί σαφώς ως στρατηγική βιομηχανική καλλιέργεια – όχι μόνο στα έγγραφα πολιτικής, αλλά πάνω απ’ όλα σε συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής», κατά τον ίδιο.

Η Ένωση, μεταξύ άλλων, επισημαίνει μια σειρά δράσεων που θεωρεί σημαντικές για την κάνναβη, στο πλαίσιο της στρατηγικής, όπως την κινητοποίηση επενδυτικών εργαλείων, τη διασφάλιση της ένταξης της επεξεργασίας κάνναβης και των βιο-υλικών στην ταξινόμηση της ΕΕ, καθώς και τη συγκέντρωση της ζήτησης μέσω της Συμμαχίας για μια Βιολογική Ευρώπη, με τη δέσμευσή της για αγορές βιολογικών προϊόντων ύψους 10 δισ. ευρώ έως το 2030.