Agrotica 2026: Απόψε η απόφαση για την πραγματοποίηση ή την αναβολή της κορυφαίας αγροτικής έκθεσης

Κορυφώνεται η αγωνία στον κλάδο των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς απόψε το βράδυ αναμένεται η απόφαση για την πιθανή αναβολή της Agrotica 2026, της κορυφαίας έκθεσης αγροτικού εξοπλισμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που ήταν προγραμματισμένη για το τέλος Ιανουαρίου (29/1/2026 – 1/2/2026) στη Θεσσαλονίκη. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη δεύτερη φορά στην ιστορία της έκθεσης που δεν πραγματοποιείται, από το 1985 και έπειτα.

Τις τελευταίες μέρες, περισσότερες από 25 επιχειρήσεις και ένα επιμελητήριο ανακοίνωσαν επισήμως ότι αποσύρουν τη συμμετοχή τους, επικαλούμενες τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος. Στην ίδια κατεύθυνση, η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ) ζήτησε την αναβολή της έκθεσης, ενώ μία μόνο εταιρεία, η Σάνδρος ΑΕ, διατηρεί προς το παρόν τη συμμετοχή της. Όλες οι αποχές συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι «η πραγματικότητα του αγροτικού χώρου δεν επιτρέπει μια εκθεσιακή παρουσία που θα δημιουργούσε λανθασμένη εικόνα ευημερίας».

Οι λόγοι πίσω από τη μαζική αποχώρηση είναι τρεις: πρώτον, τα προβλήματα στις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων που έχουν μεταφερθεί σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας, αναστέλλοντας επενδύσεις και καθηλώνοντας την αγορά. Δεύτερον, η καθυστέρηση στην υλοποίηση κρίσιμων προγραμμάτων, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, στερεί από την Agrotica τον ρόλο της ως σημείου εκκίνησης νέων συμφωνιών και τεχνολογικών αναβαθμίσεων. Τρίτον, οι τιμές των βασικών προϊόντων παραμένουν κάτω από το κόστος παραγωγής, ενώ η κτηνοτροφία βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης.

Μεταξύ των ηχηρών απουσιών ξεχωρίζει η Agrotech ΑΕ, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της John Deere, η οποία τόνισε ότι η απόφαση δεν αφορά την αδιαφορία προς τον θεσμό, αλλά την ανάγκη να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα του αγροτικού χώρου. Στο ίδιο μήκος κύματος, P J Condellis SA (New Holland, Case), Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ (Claas), Kouimtzis (Fendt), «Η Δήμητρα» ΑΕ (Lamborghini, Zetor) και άλλες μεγάλες εταιρείες ανακοίνωσαν την αποχή τους.

Η εικόνα αποχής δεν είναι κεραυνός εν αιθρία: από τον Σεπτέμβριο υπήρχε η αίσθηση ότι οι επιχειρήσεις εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μη συμμετοχής, χωρίς όμως καμία παρέμβαση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Το ερώτημα πλέον είναι αν η Agrotica 2026 θα πραγματοποιηθεί σε μικρότερη κλίμακα ή αν η τάση αποχής οδηγεί σε αναβολή ή ματαίωση της έκθεσης για το επόμενο έτος.