Υπερκαλύφθηκε ο προϋπολογισμός της Παρέμβασης για τα θερμοκήπια – Οι αιτήσεις έφθασαν στο 180% του διαθέσιμου ποσού

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης για την Παρέμβαση «Π3-73-2.9 – Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής» που εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καταγράφοντας εξαιρετικά αυξημένη συμμετοχή.

Η ανταπόκριση των επενδυτών οδήγησε σε υπερκάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ. Συνολικά κατατέθηκαν 944 αιτήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 269,4 εκατ. ευρώ αντανακλώντας το έντονο ενδιαφέρον και τη δυναμική των επενδύσεων.

Η Παρέμβαση Π3-73-2.9 καθορίζει το πλαίσιο για την ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν κυρίως τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων, καθώς και λοιπών προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής και θαλάμων μανιταριών, μαζί με τον αναγκαίο εξοπλισμό και τις συνοδές υποδομές. Δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία και αναβάθμιση σύγχρονων θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων που αυξάνουν την παραγωγικότητα, μειώνουν το κόστος παραγωγής και επιτρέπουν τη μετάβαση σε καλλιέργειες υψηλότερης

προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, προωθεί την αξιοποίηση τεχνολογιών αυτοματοποίησης, ψηφιοποίησης και γεωργίας ακριβείας ειδικά στο περιβάλλον των θερμοκηπίων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων. Συμβάλλει επίσης στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις που μειώνουν τις εκπομπές και ενισχύουν τη βιώσιμη ενέργεια.

Ο ιδιαίτερα υψηλός αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.9 αναδεικνύει την ισχυρή δυναμική για επενδύσεις σε σύγχρονες, παραγωγικές και τεχνολογικά προηγμένες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Αντικατοπτρίζει την πρόθεση των παραγωγών να υιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεών τους και να προχωρήσουν σε καλλιέργειες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα δρομολογηθεί άμεσα, με σαφή προτεραιότητα στην ταχεία ολοκλήρωση και την έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων ένταξης.