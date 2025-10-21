Συναγερμός στην ΑΜΘ – Μετά την ευλογιά και κρούσματα καταρροϊκού πυρετού σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες

Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα καταρροϊκού πυρετού σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες — Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Έβρου και Ροδόπης.

Ο καταρροϊκός πυρετός, αν και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, προσβάλλει κυρίως τα πρόβατα και σπανιότερα τα βοοειδή και τις αίγες, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της ΠΑΜΘ προχώρησε σε ενημέρωση των κτηνοτρόφων και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της νόσου, με τον καθορισμό ζωνών ελέγχου, προστασίας και επιτήρησης γύρω από τις μολυσμένες εκτροφές.

Σε «κόκκινο» συναγερμό και η Κεντρική Μακεδονία

Στο μεταξύ σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία σε ό,τι αφορά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στις Σέρρες και στην Ημαθία, όπου συνεχίζεται η έξαρση των κρουσμάτων.

Για τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των αυξημένων κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Κεντρική Μακεδονία ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ Σπύρος Πρωτοψάλτης βρίσκεται σήμερα Τρίτη 21/10 στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα συμμετάσχει σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Γιώργου Κεφαλά, των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών κ.ά.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου της ΔΑΟΚ ΑΜΘ για τις ζωονόσους:

«Σας γνωρίζουμε ότι στην Περιφέρεια Ανατ. Μακ.& Θράκης έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Καταρροϊκού Πυρετού (Κ.Π) στην Π.Ε Ξάνθης, στην Π.Ε Δράμας, στην Π.Ε Καβάλας, στην Π.Ε Έβρου και στην Π.Ε. Ροδόπης.

Ο Καταρροϊκός πυρετός είναι μία ζωονόσος η οποία δεν ενέχει κίνδυνο μετάδοσης στους ανθρώπους. Προσβάλλονται κυρίως τα πρόβατα και σπανιότερα τα βοοειδή και οι αίγες. Η μετάδοση στα ζώα γίνεται με έντομα.

Η Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, λαμβάνοντας υπόψη την εξάπλωση της νόσου, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του νοσήματος στην Περιφέρεια.

Τα κυριότερα συμπτώματα που παρατηρούνται κατά την εκδήλωση του Καταρροϊκού Πυρετού είναι :

Πυρετός (>40.5οC), κατάπτωση, σιαλόρροια, ρινικό έκκριμα, οφθαλμικό έκκριμα, υπεραιμία των βλεννογόνων του στόματος και της μύτης, οίδημα των χειλιών, της γλώσσας ή και ολόκληρου του προσώπου, γλώσσα έντονα κυανωτική (σπανιότερα), χωλότητα, αποβολές και θάνατοι. Το ποσοστό θανάτων ποικίλει από 2-30%. Πολλά από τα ασθενή ζώα αναρρώνουν.

Για τον έλεγχο και την αποτροπή εξάπλωσής της νόσου οριοθετούνται:

Ζώνη Ελέγχου (ακτίνας 20Km γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή) ,

Ζώνη Προστασίας (ακτίνας 100Km γύρω από τις μολυσμένες εκτροφές)

Ζώνη Επιτήρησης (ακτίνας 150 Km γύρω από τις μολυσμένες εκτροφές)

Οι μετακινήσεις των ζώων περιορίζονται σύμφωνα με την ζώνη που βρίσκεται η κτηνοτροφική εκμετάλλευση

Ωστόσο προβλέπονται βάση της Υπ. Απόφασης και εξαιρέσεις για την απαγόρευση εξόδου που εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης όταν τα ζώα προορίζονται για άμεση σφαγή.

Στις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης εφαρμόζονται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία τα παρακάτω μέτρα

Καταγράφονται όλες οι εκτροφές ζώων των ευαίσθητων ειδών στον καταρροϊκό πυρετό (βοοειδή ,πρόβατα ,αίγες) Εφαρμόζεται αυξημένη κλινική επιτήρηση στις εκτροφές ζώων των ευαίσθητων ειδών, σε συνδυασμό με λήψη δειγμάτων αίματος όπου κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να διερευνηθεί η ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού Κ.Π.

Για την αποτροπή της εξάπλωσης του νοσήματος πρέπει:

οι κτηνοτρόφοι που παρατηρούν τα παραπάνω συμπτώματα να απευθύνονται άμεσα στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Αρχές, απ’ όπου μπορούν να πάρουν και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νόσημα.

Να διενεργούνται τακτικοί ψεκασμοί με εντομοαπωθητικά/ εντομοκτόνα με σκοπό τον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων φορέων στις εκτροφές ζώων ευαίσθητων ειδών, πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στα ζώα όσο και στα κτίρια όπου αυτά ενσταυλίζονται καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο.

Να αποφεύγετε η κυκλοφορία των ζώων μετά την δύση του ηλίου (αυξημένη δραστηριότητα των εντόμων φορέων).

Ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων με αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά του Καταρροϊκού πυρετού συστήνεται προληπτικά αλλά και συμπληρωματικά των μέτρων καταπολέμησης σε συνεργασία με τον ιδιώτη κτηνίατρο.

Τέλος σε περίπτωση νεκρών ζώων απαγορεύεται η διασπορά τους στο περιβάλλον και προβλέπεται η ορθή διαχείριση των πτωμάτων με καύση σε μονάδες αποτέφρωσης όταν επιτρέπεται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία ή ο ενταφιασμός τους σύμφωνα με την οριζόμενη νομοθεσία».