Μέτρα υπό τον φόβο της ευλογιάς στην Πελοπόννησο

Η έλλειψη κρουσμάτων ευλογιάς δεν είναι αρκετή για να φέρει τον εφησυχασμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μην επαναληφθούν κρούσματα που θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα στους κτηνοτρόφους.

Όπως μας δήλωσε ο προϊστάμενος των ΔΑΟΚ Πελοποννήσου, Γιώργος Μπουραζάνης, «αυτήν τη στιγμή, δεν λειτουργούμε κάτω από την πίεση κάποιου κρούσματος, αλλά κάνουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μη δημιουργηθεί τέτοιο πρόβλημα. Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το ενδεχόμενο εισόδου, δημιουργήσαμε συνεργεία που ελέγχουν τα μεταφορικά μέσα ζώων και ζωοτροφών. Όταν μιλάμε για ελέγχους, εννοούμε σε 24ωρη βάση, αφού δεν υπάρχουν περιθώρια για να χαλαρώσουμε. Οι έλεγχοι συνοδεύονται με απολυμάνσεις των τροχών, αλλά και κάποιες φορές του εσωτερικού των αυτοκινήτων. Η πρώτη σύμβαση αφορά έναν μήνα και, φυσικά, θα δούμε πώς θα χειρισθούμε το θέμα».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι σταθμοί, οι οποίοι λειτουργούν σε 24ωρη βάση έπειτα από τη σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ανάδοχο, έχουν εγκατασταθεί στα εξής σημεία:

Καλό Νερό Τριφυλίας (ΠΕ Μεσσηνίας), επί της ΕΟ Πύργου-Κυπαρισσίας.

Λιβαδάκι Γορτυνίας (ΠΕ Αρκαδίας), επί της ΕΟ Τρίπολης-Αρχαίας Ολυμπίας.

Δάρα (ΠΕ Αρκαδίας), επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρίπολης-Πατρών.

«Παράλληλα, θέλοντας να έχουμε τον έλεγχο σε όλες τις εισόδους, έχουμε τοποθετήσει συνεργεία στο λιμάνι της Κορίνθου και της Λακωνίας και υπάρχει διαγωνισμός σε εξέλιξη για απολυμάνσεις. Στόχος είναι ο απόλυτος έλεγχος των εισόδων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», κατέληξε ο κ. Μπουραζάνης.