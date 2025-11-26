Σειρά παραβάσεων μέτρων προστασίας της κτηνοτροφίας σε Κιλκίς, Γρεβενά και Σαμοθράκη

Τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις παραβίασης κανονισμών προστασίας της δημόσιας υγείας και της ζωικής παραγωγής καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σε Κιλκίς, Γρεβενά και Σαμοθράκη.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, στις 25 Νοεμβρίου 2025, στο Πευκοδάσος Κιλκίς, εντοπίστηκε 58χρονος κτηνοτρόφος του οποίου δέκα χοίροι είχαν εξέλθει από τη χοιροτροφική μονάδα και έβοσκαν πλησίον άλλης εγκατάστασης με πρόβατα. Σε βάρος του ιδιοκτήτη βεβαιώθηκε παράβαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, καθώς η πρακτική αυτή παραβιάζει τις οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ για την πρόληψη ζωονόσων.

Στα Γρεβενά την Κυριακή, ύστερα από καταγγελία για πιθανή παραβίαση των μέτρων σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, αστυνομικοί εντόπισαν κτηνοτρόφο να μετακινεί πεζός το κοπάδι του μεταξύ Κρανιάς και Πριονιών. Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε λάβει προφορική άδεια από την Προϊσταμένη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Γρεβενών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με τη δέσμευση ότι η έντυπη άδεια θα εκδοθεί την επόμενη ημέρα.

Μετά από ενημέρωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Γρεβενών, συλλέχθηκε προανακριτικό υλικό και προσκομίστηκαν τα σχετικά έγγραφα. Η Προϊσταμένη επιβεβαίωσε με ένορκη κατάθεση ότι η περιοχή είναι ελεύθερη από το νόσημα και η μετακίνηση κρίθηκε αναγκαία για την προστασία του κοπαδιού. Η έντυπη άδεια εκδόθηκε στις 24 Νοεμβρίου.

Στις 24 Νοεμβρίου 2025, το πρωί στο Λάκκωμα Σαμοθράκης, περίπου δεκαπέντε πρόβατα κυκλοφορούσαν ανεξέλεγκτα σε δημόσια οδό, εκτός περιφραγμένης περιοχής, παραβιάζοντας τα μέτρα περιορισμού της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Με βάση το άρθρο 285 του Π.Κ. και τον Ν. 4235/2014, κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία σε βάρος του ιδιοκτήτη, έπειτα από καταγγελία πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ