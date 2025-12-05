Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μέγαρα, Νέα Πέραμο και Μάνδρα

Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά την Αττική με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων.

Διαδοχικά μηνύματα από το 112

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν τα ξημερώματα σε κατοίκους στη Μάνδρα και τα Μέγαρα καλώντας τους να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων και να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Διαδοχικά μηνύματα μέσω 112 εστάλησαν από χθες το πρωί σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας: Ανατολική Μάνη, Ευρώτα, Πιερία, Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες. Προειδοποιούσαν για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλούσαν τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Μετά τα μεσάνυχτα μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους.

Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, από το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON, στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 έως σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 06:00, έχει δεχθεί 331 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Στην Περιφέρεια Αττικής, 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Μεσσηνία

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους του Δήμου Πύλου–Νέστορος, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως αναγκαίες, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται: «Εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης στη Δημοτική Ενότητα Πύλου–Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Τηρείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κλειστά σχολεία στην Αττική – Σε ποιες άλλες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, λόγω της κακοκαιρίας Byron με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ.

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι σήμερα 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας Δήμος Διον Ολύμπου Δήμος Κατερίνης Δήμος Ρόδου Δήμος Κάσου Δήμος Τήλου Δήμος Σύμης Δήμος Καστελόριζου Δήμος Ανατολικής Μάνης Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς.

Πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

Η οδηγία εκδόθηκε κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Μήνυμα του 112 εστάλη πριν από λίγο στους κατοίκους του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για να αποφεύγουν τις μετακινήσεις εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων. Κλειστή η Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο.

“Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Παρακολουθείστε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης. Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.

Στην οδό ‘ Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων .

και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των . Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

– Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω. Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου .

από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο . Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό .

. Στην οδό 28 ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου. Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Προβλήματα επίσης προκλήθηκαν και στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στις περιοχές Ηλιούπολης και Αλίμου όπου οι δρόμοι μετετράπησαν σε ποτάμια.

Πηγή: ertnews.gr