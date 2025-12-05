Μετά την Αdel επελαύνει η κακοκαιρία Byron – Απανωτά τα «χτυπήματα» του καιρού σε καλλιέργειες και υποδομές

«Σαρώνει» από χθες, Πέμπτη 4/12, η νέα κακοκαιρία –μετά την καταστροφική Adel– με την ονομασία Byron, η οποία χαρακτηρίζεται από ακραία καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους), που εκδηλώνονται από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη. Mέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν είχε υπάρξει εκτεταμένη καταγραφή ζημιών, ωστόσο, σε κόκκινο συναγερμό παρέμεναν οκτώ περιφέρειες, ενώ η προειδοποίηση ίσχυε και για την Αττική. Από τα ΜΜΕ έγινε γνωστό ότι έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν αρχικά τη Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης και του Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Στον Πλάτανο, του Γυθείου, η έντονη βροχή έχει μετατρέψει σε χειμάρρους τους δρόμους του χωριού, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην περιοχή, ενώ έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καλλιέργειες. Bροχοπτώσεις σημειώνονται στην Κρήτη που έχουν προκαλέσει προβλήματα κυρίως στα νότια της μεγαλονήσου, στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας Λασιθίου. Στα Φέρμα Ιεράπετρας, όπου τον περασμένο Ιούλιο η μεγάλη πυρκαγιά μετέτρεψε σε κρανίου τόπο την ευρύτερη περιοχή, η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε είχε ως αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο ο δρόμος έξω από το χωριό.

Οι επιπτώσεις της Adel

Λίγες ημέρες πριν, έντονες βροχοπτώσεις και σφοδρό χαλάζι έφερε η κακοκαιρία Adel, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες, υποδομές και κατοικίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, η Ήπειρος βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ποτάμια, να σχηματιστούν χείμαρροι και να προκληθούν σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες, υποδομές και κατοικίες. Εκτεταμένα προβλήματα και ζημιές προκάλεσε στο πέρασμά της η κακοκαιρία και στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και στην Αττική, ενώ μικρότερης έκτασης προβλήματα από χαλάζι σημειώθηκαν σε ελαιώνες στη Στερεά Ελλάδα.

Πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα στη Θεσπρωτία

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές από την κακοκαιρία σημειώθηκαν στην Ήπειρο, με την περιοχή να πλήττεται απανωτά μέσα σε δύο εβδομάδες από ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στη Θεσπρωτία, όπου στη ζώνη του Παραποτάμου οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και κατοικίες.

Η Θεσπρωτία δέχτηκε ισχυρά πλημμυρικά φαινόμενα, με τους κάμπους του Δήμου Φιλιατών να βυθίζονται στο νερό, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, αλλά και στο οδικό δίκτυο. Στον κάμπο της Σαγιάδας, πορτοκαλεώνες και μανταρινιές καλύφθηκαν από λασπόνερα, ενώ ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε ξανά, πλημμυρίζοντας περιοχές της Σκάλας Φιλιατών και της Βρυσέλλας. Χιλιάδες στρέμματα με τριφύλλι, πορτοκάλια και λεμόνια καταστράφηκαν, με τους παραγωγούς να εκφράζουν την αγωνία τους για τη φετινή παραγωγή.

Στον Δήμο Ζίτσας, ο δρόμος Βουτσαρά-Εκκλησοχωρίου έμεινε κλειστός, καθώς τμήμα πλαγιάς υποχώρησε και κατέληξε στο οδόστρωμα, παρασύροντας δέντρα και φερτά υλικά.

Κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα

Στα Τζουμέρκα, ορμητικά νερά κατέβηκαν κοντά σε οικισμούς, ενώ καταγράφηκαν καθιζήσεις και κατολισθήσεις σε αρκετά οδικά τμήματα.

Στα Βόρεια Τζουμέρκα, σημειώθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, στην ευρύτερη περιοχή στα Πράμαντα καταγράφηκαν επικίνδυνες υποχωρήσεις πρανών δίπλα σε κατοικίες, ενώ κατολισθητικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν και σε περιοχές του Δήμου Μετσόβου. Σε ολόκληρη την Ήπειρο, συνεργεία των δήμων, της περιφέρειας και του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονταν επί ποδός για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Χαλάζι «σκέπασε» τα χωράφια στην Πελοπόννησο

Στην Πελοπόννησο, από τη Μονεμβασιά μέχρι το Τρίκορφο Μεσσηνίας, οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι ανυπολόγιστες. Το χαλάζι «σκέπασε» χωράφια και ελαιοκαλλιέργειες, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Φοινικούντα, Γαργαλιάνους και Λαχανάδα, ενώ στο Τρίκορφο οι ζημιές εκτιμάται πως ξεπέρασαν το 50%.

Σε απόγνωση είναι οι αγρότες της Πηνείας, βλέποντας τις προσπάθειες και τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνονται μέσα σε μόλις λίγα λεπτά έντονης χαλαζόπτωσης. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν οι κοινότητες Δαφνιώτισσα, Κεραμιδιά, Χάβαρι, Άγιος Ιωάννης και άλλες περιοχές της Πηνείας, με τις εικόνες που άφησε πίσω της η Adel να είναι αποκαρδιωτικές.

Σημαντικές ζημιές σημειώθηκαν από την πρόσφατη χαλαζόπτωση και στις αγροτικές περιοχές της Ερμιονίδας. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας, Γιάννης Ανδριανός, από τη Δευτέρα (1/12) κλιμάκιο του ΕΛΓΑ ξεκίνησε τις εκτιμήσεις των ζημιών, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών.

Μικρές οι ζημιές από τη χαλαζόπτωση στη Στερεά Ελλάδα

Τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν, κυρίως, τα τοπικά διαμερίσματα Λιβανάτων και Ακρίτσας, όμως η έγκαιρη συλλογή της παραγωγής ως κύριας καλλιέργειας αποδείχθηκε καθοριστική για τον περιορισμό των απωλειών.

Σύμφωνα με τον Παρασκευά Μπακάρα, ελαιοπαραγωγό από τις Λιβανάτες Λοκρίδας, η συγκεκριμένη ζώνη καλύπτει περισσότερα από 1.000 στρέμματα ελαιώνων, όπου τα σημάδια της κακοκαιρίας ήταν εμφανή, με αρκετούς καρπούς να έχουν πέσει στο έδαφος. «Παρά τις τοπικές ζημιές, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής είχε ήδη συγκομιστεί, γεγονός που συγκράτησε το εύρος των επιπτώσεων. Η ανεμοθύελλα σε συνδυασμό με το χαλάζι δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε ελαιοπερίβολα, τα οποία δεν πρόλαβαν να συλλεχθούν», λέει στην «ΥΧ» ο κ. Μπακάρας.

Οι κυρίαρχες ποικιλίες της περιοχής, Άμφισσας και Καλαμών, χαρακτηρίζονται ως επιτραπέζιες, γεγονός που καθιστά την ποιότητα των καρπών κρίσιμο παράγοντα. Όπως επισημαίνει ο κ. Μπακάρας, ένα σημαντικό ποσοστό των καρπών που παρέμειναν στα δέντρα χτυπήθηκε από το χαλάζι, οδηγώντας σε υποβάθμιση της ποιότητάς τους. Ο ίδιος προσθέτει πως «οι συγκεκριμένοι καρποί δεν μπορούν πλέον να διατεθούν ως επιτραπέζιοι και αναγκαστικά θα κατευθυνθούν προς ελαιοποίηση, με τις οικονομικές απώλειες για τους παραγωγούς να θεωρούνται δεδομένες, αλλά περιορισμένες χάρη στην έγκαιρη ολοκλήρωση της συγκομιδής».

Χείμαρροι σε Θάσο και Λέσβο

Χειμάρρους λάσπης, κατεστραμμένο οδικό δίκτυο και ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα άφησε πίσω της η Adel στη Θάσο. Σφοδρή κακοκαιρία, με έντονη βροχόπτωση και χαλάζι, έπληξε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11) και τη Λέσβο, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια. Το νησί δέχθηκε μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα, με την Ποταμιά να έχει χτυπηθεί έντονα, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, παρασύροντας παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Χαλάζι και στην Αττική

Η κακοκαιρία Adel έπληξε την περασμένη Παρασκευή (28/11) και την Αττική. Έντονες καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι χαρακτηριστικό πως έπεσε χαλάζι στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, αλλά και στα βόρεια, ενώ πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στη Σαρωνίδα και την Ηλιούπολη, με την Πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων.