Μηδική: Η ευλογιά των προβάτων «φρενάρει» τις νέες σπορές

Μειωμένες, σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, εμφανίζονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μηδικής. Όπως είναι γνωστό, η σπορά του φυτού πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, μία το φθινόπωρο και μία προς τα τέλη του χειμώνα. Η μέχρι στιγμής εικόνα που προκύπτει από συνομιλίες με παραγωγούς σε διάφορες περιοχές της χώρας δείχνει ότι η καλλιέργεια δεν παρουσιάζει τη δυναμική προηγούμενων ετών και, στο καλύτερο σενάριο, οι εκτάσεις αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.

Πέρα από την εξέλιξη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σημαντικά προβλήματα συνιστούν το ζήτημα της άρδευσης, καθώς και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Στον αντίποδα της συγκεκριμένης εξέλιξης βρίσκονται και οι υπόλοιπες αροτραίες καλλιέργειες, οι οποίες επίσης παραμένουν στα «αζήτητα», γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της νέας καλλιεργητικής περιόδου.

Όπως επισημαίνει ο Τάσος Στούμπος, παραγωγός μηδικής από τη Χαιρώνεια Βοιωτίας, κατά τη φθινοπωρινή περίοδο στην περιοχή του δεν σπάρθηκε ούτε ένα στρέμμα, καθώς «ο φόβος της ευλογιάς δημιουργεί σύγχυση, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να φρενάρουν τις σπορές».

Αναφερόμενος στη νέα καλλιεργητική περίοδο, σημειώνει ότι το ενδιαφέρον παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ μέρος των παραγωγών έχει στραφεί στην κινόα. Παράλληλα, δηλώνει ότι «οι καλλιέργειες σε σιτηρά και κριθάρι δείχνουν αυξητικές τάσεις, ωστόσο η πλειονότητα των παραγωγών δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποια καλλιέργεια θα επιλέξει το επόμενο διάστημα».

Σε ό,τι αφορά την ευλογιά και τον αντίκτυπό της στην παραγωγή μηδικής, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η ζήτηση του προϊόντος μειώθηκε απότομα, γεγονός που οδήγησε σε πτώση των τιμών σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Λάρισα – Παραμένει στο «κόκκινο» η περιοχή

Για σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της καλλιέργειας στην περιοχή της Λάρισας κάνει λόγο ο Βαγγέλης Παναγιώτου, παραγωγός μηδικής, επισημαίνοντας ότι πάνω από το 30% της καλλιεργούμενης έκτασης έχει εγκαταλειφθεί, καθώς οι παραγωγοί έχουν στραφεί σε άλλες επιλογές λόγω των περιορισμών στη διακίνηση, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας. Όπως τονίζει, «για τους παραγωγούς μηδικής πρόκειται για μια πρωτόγνωρη παραγωγική ομηρία», προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Δεσκάτη – Αποθέματα στις αποθήκες

Στην ευλογιά των αιγοπροβάτων αποδίδει και ο Δημήτρης Παπαευθυμίου την εξέλιξη της καλλιέργειας μηδικής για τη νέα περίοδο, σημειώνοντας ότι η περιοχή της Δεσκάτης, όπου δραστηριοποιείται, βρίσκεται σε παραγωγικό αδιέξοδο. Όπως αναφέρει, «η μηδική για πολλούς παραγωγούς αποτελεί κύρια καλλιέργεια, ωστόσο μεγάλα αποθέματα παραμένουν στις αποθήκες, χωρίς να υπάρχει ζήτηση από τους κτηνοτρόφους».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «τα καπνά έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, το καλαμπόκι είναι εκτεθειμένο σε ζημιές από αγριογούρουνα και τα σιτηρά κινούνται σε χαμηλές τιμές, με αποτέλεσμα η παραγωγή τους να μην είναι συμφέρουσα», καταλήγει με προβληματισμό ο κ. Παπαευθυμίου.

Κοζάνη – Λιγότερα τα ζώα, μειωμένα και τα στρέμματα

Με κύριο αντικείμενο την καλλιέργεια μηδικής, ο Νίκος Θάνος, παραγωγός από την Κοζάνη, κάνει λόγο για σημαντική μείωση κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο. «Από τα 300 στρέμματα που καλλιεργώ, θα τα μειώσω στα 200, λόγω της μειωμένης ζήτησης του προϊόντος από τους κτηνοτρόφους», αναφέρει. Την ίδια επιλογή φαίνεται να ακολουθούν και άλλοι παραγωγοί μηδικής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Σημειώνεται ότι η μηδική αποτελεί πολυετή αροτραία καλλιέργεια και, για τον λόγο αυτό, παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Τους προβληματισμούς αυτούς σχετικά με την εξέλιξη της καλλιέργειας, της οποίας βασικοί αποδέκτες είναι οι κτηνοτρόφοι, εκφράζουν και άλλοι παραγωγοί, οι οποίοι, πέραν των παραπάνω, αντιμετωπίζουν και ζητήματα που αφορούν την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της παραγωγής.