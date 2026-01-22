Βαμβάκι: Μαυρίζει το προϊόν η παρατεταμένη χαμηλή τιμή

Μείωση αποτυπώματος άνθρακα – Προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρέμβαση Οικονομική ενίσχυση 31,7 ευρώ ανά στρέμμα είναι το ύψος ενίσχυσης για το καλλιεργούμενο βαμβάκι που θα ενταχθεί στην τριετή παρέμβαση «Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, σύμφωνα με την προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης τον περασμένο Δεκέμβρη. Το καθαρό ποσό που θα λάβουν ανά στρέμμα οι ενεργοί γεωργοί που θα επιλεγούν θα είναι χαμηλότερο λόγω υψηλότερου κόστους παραγωγής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, εξηγεί ο Εβρίτης γεωπόνος- μελετητής, Απόστολος Τρέλλης. Επιπλέον, στο ποσό περιλαμβάνονται η αμοιβή τεχνικού συμβούλου και το κόστος χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. «Ως φιλοπεριβαλλοντική παρέμβαση στόχο έχει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς την ατμόσφαιρα. Χρειάζεται, επομένως, η εφαρμογή στρατηγικών μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα». Εξηγεί ότι ο τεχνικός σύμβουλος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρέμβαση, καθώς θα καταρτίζει ετησίως το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης(ΣΠΔ) και θα περιγράφει όλες τις πρακτικές που ακολούθησε ο παραγωγός για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. «Επίσης, θα εκδίδει βεβαίωση για την ορθή υλοποίηση του ΣΠΔ. Επομένως, ο σύμβουλος χρειάζεται να έχει ελέγξει τις ορθές γεωργικές πρακτικές, πηγαίνοντας στο χωράφι, και θα έχει συνυπευθυνότητα. Για ν’ αποδείξει ο παραγωγός ότι πέτυχε τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 20% πρέπει να χρησιμοποιήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα εισάγει δεδομένα, όπως είναι τα τιμολόγια και οι γεωργικές πρακτικές». Η μία ή περισσότερες γεωργικές πρακτικές που καλούνται να εφαρμόσουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με το ΣΠΔ που θα καταγράφουν στο Ημερολόγιο Εργασιών και αντίστοιχα στο πιστοποιημένο λογισμικό, είναι: • Ορθολογική χρήση λίπανσης.

• Καλλιεργητικές πρακτικές: όπως αυτές των επίσπορων καλλιεργειών ιδιαίτερα με ψυχανθή (χλωρή λίπανση), της φυτοκάλυψης και της διαχείρισης των υπολειμμάτων.

• Μειωμένη εδαφική κατεργασία.

• Βελτιστοποίηση της χρήσης νερού και μείωσης της άρδευσης.

• Μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών.

• Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Δεσμεύσεις- κριτήρια Ο κ. Τρέλλης εξηγεί πως ως έτος αναφοράς είναι η δήλωση καλλιέργειας του 2025, οπότε από το τρέχον έτος πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος. Σημειώνει ότι με βάση την προδημοσίευση οι δεσμεύσεις, παρότι δεν ξεκίνησαν οι αιτήσεις καθώς δεν έχει εκδοθεί η πρόσκληση της παρέμβασης, άρχισαν την 1η Ιανουαρίου. Ως προς τα κριτήρια επιλογής ο κ. Τρέλλης υπενθυμίζει πως η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα, έχει προϋπολογισμό 96 εκατομμυρίων ευρώ και θα έχει βαθμολογικά κριτήρια: Ένταξη σε συστήματα πιστοποίησης άνθρακα, γεωργοί νεαρής ηλικίας, εντασσόμενη έκταση, όπου δίνεται προτεραιότητα σε αρδευόμενες περιοχές και τέλος η συμμετοχή σε Συλλογικά Σχήματα. «Όσοι σκέφτονται να υποβάλλουν αίτηση χρειάζεται να εφαρμόσουν τις πρακτικές χωρίς να ξέρουν αν θα εγκριθούν» επισημαίνει. Εξηγεί για την παρέμβαση ότι «η εφαρμογή αυτών των γεωργικών πρακτικών ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της παραγωγής. Η ‘επιδότηση’ δίνεται για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος εξαιτίας των φιλικών στο περιβάλλον πρακτικών που θα εφαρμοστούν».