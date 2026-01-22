Βαμβάκι: Μαυρίζει το προϊόν η παρατεταμένη χαμηλή τιμή
Η χαμηλή τιμή του βαμβακιού για περισσότερο από έναν χρόνο γεννάει ανησυχία στους βαμβακοπαραγωγούς, προκαλώντας ερωτηματικά για το αν και πώς θα πρέπει να καλλιεργούν. «Νομοτελειακά, οι τιμές δεν είναι σταθερές και παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα και οι ειδικοί του κλάδου θεωρούν ότι θα ανέβει, χωρίς να γνωρίζουν το πότε» σχολιάζει Ροδοπίτης παραγωγός.
Υποστηρίζει ότι με τις παρούσες τιμές θα ήταν φρόνιμο όσοι συνάδελφοί του μπορούν και όσο το επιτρέπουν οι εκκοκκιστές να παρατείνουν το κλείσιμο της τιμής, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει διόρθωση. Η παγκόσμια πολιτική αναστάτωση και η ανασφάλεια των αγορών είναι παράγοντες που μειώνουν τη ζήτηση εκκοκκισμένου βαμβακιού, επομένως και την τιμή. Ως προς τις κινήσεις των παραγωγών διαφαίνεται ήδη ότι η οικονομική δυστοκία οδήγησε πολλούς στην αύξηση των εκτάσεων σιτηρών, αντικαθιστώντας το βαμβάκι. Εκτός από τη διαφαινόμενη μείωση στα στρέμματα του βαμβακιού είναι λογικό αρκετοί να προχωρήσουν σε ελλιπή φροντίδα των χωραφιών τους «γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος και ανταπόδοση στα έξοδα.
Επιπλέον, πολλοί αδυνατούν ν’ ανταπεξέρθουν στο κόστος λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων». Συζητήσεις με αγρότες δείχνουν ότι πολλά χωράφια στον κάμπο της Ροδόπης μετά από δεκαετίες θα μείνουν ακαλλιέργητα «με σκοπό ο παραγωγός να πάρει μόνο τα 20 ευρώ της βασικής ενίσχυσης». Αρκετοί είναι αυτοί που δηλώνουν πως εάν δεν υπάρξει ενίσχυση δε θα μπορέσουν να συνεχίσουν την καλλιέργεια, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με τις χειρότερες τιμές της δεκαπενταετίας. «Πρέπει να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα λόγω της συνάρτησης χαμηλής τιμής υψηλού κόστους παραγωγής» είναι το μήνυμα που μεταφέρουν.
Μείωση αποτυπώματος άνθρακα – Προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρέμβαση
Οικονομική ενίσχυση 31,7 ευρώ ανά στρέμμα είναι το ύψος ενίσχυσης για το καλλιεργούμενο βαμβάκι που θα ενταχθεί στην τριετή παρέμβαση «Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, σύμφωνα με την προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης τον περασμένο Δεκέμβρη. Το καθαρό ποσό που θα λάβουν ανά στρέμμα οι ενεργοί γεωργοί που θα επιλεγούν θα είναι χαμηλότερο λόγω υψηλότερου κόστους παραγωγής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, εξηγεί ο Εβρίτης γεωπόνος- μελετητής, Απόστολος Τρέλλης.
Επιπλέον, στο ποσό περιλαμβάνονται η αμοιβή τεχνικού συμβούλου και το κόστος χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. «Ως φιλοπεριβαλλοντική παρέμβαση στόχο έχει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς την ατμόσφαιρα. Χρειάζεται, επομένως, η εφαρμογή στρατηγικών μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα». Εξηγεί ότι ο τεχνικός σύμβουλος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρέμβαση, καθώς θα καταρτίζει ετησίως το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης(ΣΠΔ) και θα περιγράφει όλες τις πρακτικές που ακολούθησε ο παραγωγός για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. «Επίσης, θα εκδίδει βεβαίωση για την ορθή υλοποίηση του ΣΠΔ. Επομένως, ο σύμβουλος χρειάζεται να έχει ελέγξει τις ορθές γεωργικές πρακτικές, πηγαίνοντας στο χωράφι, και θα έχει συνυπευθυνότητα. Για ν’ αποδείξει ο παραγωγός ότι πέτυχε τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 20% πρέπει να χρησιμοποιήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα εισάγει δεδομένα, όπως είναι τα τιμολόγια και οι γεωργικές πρακτικές».
Η μία ή περισσότερες γεωργικές πρακτικές που καλούνται να εφαρμόσουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με το ΣΠΔ που θα καταγράφουν στο Ημερολόγιο Εργασιών και αντίστοιχα στο πιστοποιημένο λογισμικό, είναι:
Δεσμεύσεις- κριτήρια
Ο κ. Τρέλλης εξηγεί πως ως έτος αναφοράς είναι η δήλωση καλλιέργειας του 2025, οπότε από το τρέχον έτος πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος. Σημειώνει ότι με βάση την προδημοσίευση οι δεσμεύσεις, παρότι δεν ξεκίνησαν οι αιτήσεις καθώς δεν έχει εκδοθεί η πρόσκληση της παρέμβασης, άρχισαν την 1η Ιανουαρίου.
Ως προς τα κριτήρια επιλογής ο κ. Τρέλλης υπενθυμίζει πως η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα, έχει προϋπολογισμό 96 εκατομμυρίων ευρώ και θα έχει βαθμολογικά κριτήρια: Ένταξη σε συστήματα πιστοποίησης άνθρακα, γεωργοί νεαρής ηλικίας, εντασσόμενη έκταση, όπου δίνεται προτεραιότητα σε αρδευόμενες περιοχές και τέλος η συμμετοχή σε Συλλογικά Σχήματα. «Όσοι σκέφτονται να υποβάλλουν αίτηση χρειάζεται να εφαρμόσουν τις πρακτικές χωρίς να ξέρουν αν θα εγκριθούν» επισημαίνει.
Εξηγεί για την παρέμβαση ότι «η εφαρμογή αυτών των γεωργικών πρακτικών ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της παραγωγής. Η ‘επιδότηση’ δίνεται για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος εξαιτίας των φιλικών στο περιβάλλον πρακτικών που θα εφαρμοστούν».