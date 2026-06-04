Μηδική: Καιρικές συνθήκες, χαμηλές τιμές και αυξημένο κόστος, πιέζουν τους παραγωγούς

Αντιμέτωπη με τις καιρικές συνθήκες, όπως αυτές εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα, η καλλιέργεια της μηδικής δείχνει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Οι παραγωγοί της χώρας έχουν ήδη ξεκινήσει, στη μεγάλη τους πλειονότητα, την πρώτη κοπή, αντιμετωπίζοντας όμως σημαντικά προβλήματα τόσο στις αποδόσεις όσο και, κυρίως, στην ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος, λόγω της παρουσίας ζιζανίων, τα οποία είναι ανεπιθύμητα στη διατροφή των ζώων.

Στο κάδρο αυτής της αρνητικής εξέλιξης προστίθενται και τα αποθέματα της περσινής χρονιάς, τα οποία, εξαιτίας των ζωονόσων, δεν μπόρεσαν να διατεθούν στην αγορά. Ερώτημα, φυσικά, παραμένει και η στήριξη από την πλευρά της πολιτείας για την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών. Γενικά, πάντως, επικρατεί η άποψη ότι η μηδική αποτελεί ένα από τα βασικά είδη διατροφής των ζώων, γεγονός που συνεπάγεται και εισόδημα για τους γεωργούς.

Ο Αποστόλης Εκίζογλου, παραγωγός από την Καρδίτσα, καλλιεργεί κάθε χρόνο περισσότερα από 300 στρέμματα μηδικής. Υποστηρίζει ότι, την τρέχουσα περίοδο, οι έντονες βροχοπτώσεις αύξησαν σημαντικά την παρουσία ζιζανίων στις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα η πρώτη κοπή να είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη ποιοτικά, ενώ οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Ελπίδα για τον ίδιο, όπως και για άλλους παραγωγούς, αποτελεί η έναρξη της κοπής του δεύτερου «χεριού» το επόμενο διάστημα, υπό καλύτερες καιρικές συνθήκες, κάτι που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει και σε αύξηση της τιμής του προϊόντος. Όπως αναφέρει, «η τιμή αναμένεται να κυμανθεί από 23 έως 25 λεπτά το κιλό, παραδοτέο στο χωράφι». Κλείνοντας, σημειώνει ότι το δεύτερο χέρι στην περιοχή του θα πραγματοποιηθεί σε περίπου 20 ημέρες, ενώ ένα ποσοστό παραγωγών έχει στραφεί στη σποροπαραγωγή, με συμβάσεις στα 3,20 ευρώ το κιλό επί του καθαρού προϊόντος.

Σέρρες: Μειωμένες κατά 20% οι τιμές για παραγωγή πέλλετ

Προβληματισμένος για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο εμφανίζεται και ο Θεοφάνης Συμεών, παραγωγός μηδικής από τις Σέρρες. Υποστηρίζει ότι η πρώτη κοπή ήταν ποιοτικά υποβαθμισμένη, τόσο λόγω της παρουσίας ζιζανίων όσο και εξαιτίας προσβολών από έντομα και μύκητες. Δηλώνει επίσης ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν την κοπή και τη συλλογή του προϊόντος, καθώς τα βαριά μηχανήματα δημιουργούν προβλήματα στις καλλιέργειες.

«Αν όλα πάνε καλά, σε δέκα ημέρες θα πραγματοποιήσουμε τη δεύτερη κοπή», αναφέρει, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η τιμή του προϊόντος, σε σύγκριση με πέρυσι, θα είναι μειωμένη κατά 20%, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο εισόδημα των παραγωγών.

Λάρισα: Περιμένουν τη στήριξη της πολιτείας

Το «πράσινο φως» από την πλευρά του υπουργείου περιμένουν οι παραγωγοί μηδικής της Λάρισα, καθώς, λόγω των μέτρων βιοασφάλειας, σημαντικές ποσότητες παρέμειναν αποθηκευμένες. Παράλληλα, αρκετοί παραγωγοί έχουν στραφεί σε άλλες καλλιέργειες, καθώς, όπως δηλώνει ο Βαγγέλης Παναγιώτου, «τα εισοδήματα από την καλλιέργεια μηδικής την περσινή χρονιά ήταν, για πολλούς, μηδαμινά».

Αναφερόμενος στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, έκανε λόγο για οψίμιση της παραγωγής, σημειώνοντας ότι το πρώτο χέρι αναμένεται να πληρωθεί κάτω από τα 13 λεπτά το κιλό. Εκτιμά ακόμη ότι «η επόμενη κοπή θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ενώ τα αποτελέσματα θα εξαρτηθούν τόσο από την ποιότητα όσο και από τις αποδόσεις των χωραφιών».

Δεσκάτη Γρεβενών: Οι παραγωγοί στρέφονται σε δηλώσεις προς τον ΕΛΓΑ

Για μία δύσκολη χρονιά κάνει λόγο η Δέσποινα Παντελίδου, παραγωγός μηδικής από το Δασοχώρι Δεσκάτης. Όπως αναφέρει, λόγω των καιρικών συνθηκών δεν έχει πραγματοποιηθεί κοπή, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της παραγωγής να έχει καταστραφεί. «Για τον λόγο αυτό προχωρήσαμε στις σχετικές δηλώσεις προς τον ΕΛΓΑ και αναμένουμε τις απαντήσεις του», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ένα ποσοστό παραγωγών έχει στραφεί προς το ενσίρωμα. Εξηγεί, όμως, ότι με τιμές γύρω στα 4 λεπτά το κιλό και με υψηλό κόστος διαχείρισης, το εισόδημα που απομένει στον παραγωγό είναι ελάχιστο, γεγονός που καθιστά περιορισμένο το ενδιαφέρον για περαιτέρω επενδύσεις στην καλλιέργεια. Για τον λόγο αυτό, όπως λέει, «αρκετοί επιμένουν στον παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης, δηλαδή στη δεματοποίηση».

Τέλος, αναφερόμενη στις τιμές, υποστήριξε ότι η τιμή για το δεύτερο χέρι, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, αναμένεται να κυμανθεί περίπου στα 22 λεπτά το κιλό, σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, όταν η καλή ποιότητα είχε φτάσει έως και τα 25 λεπτά.