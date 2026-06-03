Βιομηχανική ντομάτα: Σε τεντωμένο σχοινί οι παραγωγοί για τη φετινή χρονιά

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκονται οι παραγωγοί βιομηχανικής ντομάτας κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, καθώς καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον. Ο κύκλος των φυτεύσεων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί σε όλες τις παραγωγικές περιοχές της χώρας και ήδη οι αγρότες έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες.

Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων προκαλούν έντονο προβληματισμό. Η αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία ευνοεί την εμφάνιση μυκητολογικών ασθενειών, με αποτέλεσμα να απαιτούνται περισσότεροι ψεκασμοί και εντατικότερη παρακολούθηση των καλλιεργειών. Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι η ανάγκη για επιπλέον φυτοπροστασία αυξάνει ακόμη περισσότερο το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής.

Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, η φετινή περίοδος χαρακτηρίζεται από μειωμένες τιμές παραγωγού και σημαντική αύξηση των εξόδων. Το κόστος για καύσιμα, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και αρδευτικές ανάγκες παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ασκώντας μεγάλη πίεση στο αγροτικό εισόδημα.

Οι παραγωγοί βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται

Ο Κώστας Αλεξίου, πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Τομάτας Καρδίτσας, δηλώνει ιδιαίτερα προβληματισμένος για την πορεία της καλλιέργειας, τονίζοντας ότι η κατάσταση γίνεται ολοένα και δυσκολότερη για τους αγρότες. Όπως αναφέρει, «οι ψεκασμοί με μυκητοκτόνα έχουν αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας της υγρασίας, γεγονός που μεταφράζεται σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση».

Την ίδια στιγμή, οι τιμές παραγωγού εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 20 ευρώ ανά τόνο σε σύγκριση με πέρυσι, κάτι που περιορίζει δραστικά τα περιθώρια κέρδους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή αντίφαση: «Όλα τα έξοδα αυξάνονται, ενώ η τιμή πώλησης του προϊόντος ακολουθεί πτωτική πορεία».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο ζήτημα των ενοικίων γης. «Η βιομηχανική ντομάτα θεωρείται μία από τις πλέον δυναμικές αροτραίες καλλιέργειες, γεγονός που έχει οδηγήσει τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να ζητούν υψηλότερα ενοίκια. Παράλληλα, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν χωράφια ανά διετία, ώστε να αποφεύγονται ασθένειες και προβλήματα που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών», σημειώνει.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι απαιτείται μια ουσιαστική συζήτηση, με τη συμμετοχή της πολιτείας, για το μέλλον της καλλιέργειας. Όπως τονίζει, «πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας, το οποίο όμως δεν στηρίζεται επαρκώς. Η ενίσχυση περιορίζεται περίπου στα 44 ευρώ ανά στρέμμα, τη στιγμή που το συνολικό κόστος παραγωγής ξεπερνά τα 900 ευρώ ανά στρέμμα».

Χαλαζόπτωση στα Φάρσαλα προκαλεί νέες ανησυχίες

Ανάλογος είναι ο προβληματισμός και στην περιοχή των Φαρσάλων. Ο παραγωγός Μιλτιάδης Αγγελακόπουλος αναφέρει ότι οι πρώιμες φυτεύσεις βρίσκονται λίγο πριν από την ανθοφορία και εκτιμά ότι η συγκομιδή θα ξεκινήσει στα τέλη Ιουλίου.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «οι παραγωγοί πραγματοποιούν επενδύσεις εκατοντάδων ευρώ ανά στρέμμα, χωρίς να έχουν καμία ουσιαστική προστασία απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα». Η πρόσφατη χαλαζόπτωση στην περιοχή επιβεβαίωσε τους φόβους τους, καθώς προκάλεσε ζημιές σε περίπου 3.000 στρέμματα αροτραίων καλλιεργειών.

Οι αγρότες ανησυχούν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα γίνονται ολοένα και συχνότερα, αυξάνοντας το ρίσκο για την παραγωγή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, αρκετοί εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο να μειώσουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις τα επόμενα χρόνια.

Βοιωτία: Αβέβαιο το μέλλον της καλλιέργειας

Έντονος προβληματισμός επικρατεί και στη Βοιωτία, όπου οι παραγωγοί βιομηχανικής ντομάτας βρίσκονται αντιμέτωποι με ακόμη υψηλότερα μεταφορικά κόστη. Η μεγάλη απόσταση από τις μονάδες μεταποίησης της Θεσσαλίας αυξάνει σημαντικά τα έξοδα μεταφοράς της παραγωγής, επιβαρύνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος.

Ο παραγωγός Παναγιώτης Σαρακοστιανός από τη Θήβα εκτιμά ότι η συγκομιδή στην περιοχή θα ξεκινήσει προς τα τέλη Αυγούστου, ωστόσο δηλώνει ότι «τα οικονομικά δεδομένα της φετινής χρονιάς είναι απογοητευτικά». Οι μειωμένες τιμές παραγωγού, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για το εισόδημα των αγροτών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «ο απολογισμός δεν θα βγαίνει», εκφράζοντας την ανησυχία ότι πολλοί παραγωγοί ενδέχεται να εγκαταλείψουν τη βιομηχανική ντομάτα και να στραφούν σε άλλες καλλιέργειες την επόμενη χρονιά. Η φετινή περίοδος φαίνεται πως θα αποτελέσει καθοριστικό σημείο για το μέλλον της βιομηχανικής ντομάτας στην Ελλάδα, με τους παραγωγούς να ζητούν ουσιαστική στήριξη και μέτρα που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας.