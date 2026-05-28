Οι ΤΟΕΒ Αργολίδας ζητούν από τους παραγωγούς να μην ποτίσουν από τις γεωτρήσεις

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ΤΟΕΒ της Αργολίδας, οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν στους παραγωγούς ένα διαφορετικό μήνυμα από άλλες χρονιές και να τους πείσουν να κάνουν ορθολογική χρήση στην άρδευση, ώστε να μην δημιουργηθεί φέτος κανένα πρόβλημα.

Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Δαλαμανάρας, Κώστας Σκουλής, αναφερόμενος στην ενημερωτική καμπάνια που ξεκίνησαν οι ΤΟΕΒ της Αργολίδας, δήλωσε:

«Φέτος είχαμε έναν πολύ σοβαρό λόγο να μιλήσουμε όλοι μαζί. Οι ποσότητες γλυκού νερού που λείπουν από τον υδροφόρο ορίζοντα της Αργολίδας είναι τεράστιες. Για χρόνια ποτίζαμε με νερό υψηλής αγωγιμότητας και, ταυτόχρονα, πολλοί παραγωγοί αντλούσαν από τον υδροφορέα μέσω ιδιωτικών γεωτρήσεων. Αυτό τον εξάντλησε και άφησε περιθώριο στο θαλασσινό νερό να εισχωρήσει. Το βλέπαμε στις γεωτρήσεις και στις καλλιέργειες.

Φέτος, όμως, η φύση μάς έδωσε μια σπάνια ευκαιρία. Οι βροχές έφεραν στο Κεφαλάρι νερό άριστης ποιότητας, περίπου στις 500 μονάδες. Καταφέραμε να κάνουμε τρεις μήνες εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και ήδη βλέπουμε καθαρή βελτίωση όπου έγινε η παρέμβαση. Μαζί με τις βροχές προστέθηκαν σημαντικές ποσότητες γλυκού νερού που είχαν χαθεί.

Το Κεφαλάρι έχει ακόμη επαρκείς ποσότητες για άρδευση. Γι’ αυτό καλούμε τα μέλη μας να ποτίσουν με νερό Κεφαλαρίου και να μην αντλήσουν τα αποθέματα που δημιουργήθηκαν. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να βελτιώσουμε τις καλλιέργειες και τα εδάφη μας, ενώ προστατεύουμε το μέλλον του υδροφορέα. Και όπως λέμε και στην αφίσα: όταν η φύση μάς δίνει τέτοια ευκαιρία, έχουμε ευθύνη όλοι μας να τη σεβαστούμε και να την αξιοποιήσουμε». Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στην Αργολίδα είναι και η ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Ήρας–Κουρτακίου, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:

«Ο ΤΟΕΒ Ήρας–Κουρτακίου προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 499,59 kW με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία), στη θέση “Τριμέρια” Ήρας. Το έργο περνά πλέον οριστικά στο στάδιο υλοποίησης.

Η άμεση ανταπόκριση των μελών, αρδευόμενων και μη, καθώς και η αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού, επέτρεψαν την έγκαιρη κάλυψη της συμμετοχής του Οργανισμού. Η σχετική οικονομική υποχρέωση των υπολοίπων μελών εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της εξόφλησής τους».