Κτηνοτρόφοι της Γορτυνίας ενημερώθηκαν για την ευλογιά

Πρωτοβουλία ενημέρωσης κτηνοτρόφων για την ασθένεια της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, έλαβε χώρα στη Γορτυνία.

Η εκδήλωση αφορούσε τις ευρύτερες περιοχές της Κοντοβάζαινας και των Τροπαίων. Διοργανωτής ήταν η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Ανάλογες τέτοιες δράσεις, έγιναν και θα γίνουν και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Συνεργάζονται και οι δήμοι που φιλοξενούν τις εκδηλώσεις. Υπήρξε ανταπόκριση των κτηνοτρόφων των περιοχών, αφού το ζητούμενο ήταν, να προστατευτούν τα κοπάδια τους και να διασφαλιστούν τα όποια εισοδήματά τους.

Την ενημέρωση παρακολούθησαν και ο δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, οι Αντιδήμαρχοι Πάϊκος Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Καρπούζος και Λεωνίδας Συριόπουλος και οι πρόεδροι της δημοτικής κοινότητας Κοντοβάζαινας Βασίλης Γούβης και της δημοτικής κοινότητας Τροπαίων Μαρίνος Κατσικερός καθώς και όμορων περιοχών. Οι κτηνίατροι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας Σοφία Σταματοπούλου και Γιάννης Σουλτάνης, ενημέρωσαν τους κτηνοτρόφους για την ασθένεια της ευλογιάς αλλά και για τα μέτρα προφύλαξης, τονίζοντας ότι παρότι το 2025 δεν υπάρχει κρούσμα ευλογιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, παραμένει απαραίτητο, όλοι οι κτηνοτρόφοι, να παίρνουν άμεσα, προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας, για την προστασία των κοπαδιών από την μόλυνση.

Η νόσος οφείλεται σε ιό και καθώς είναι πάρα πολύ μεταδοτική, μεταξύ των ζώων, με υψηλό βαθμό νοσηρότητας, αλλά και θνησιμότητας, είναι άκρως επικίνδυνη για την υγεία και την παραγωγική ικανότητα του ζωικού κεφαλαίου. Το νόσημα προσβάλλει σχεδόν αποκλειστικά τα πρόβατα, που είναι πολύ ευαίσθητα στην νόσο, σπανιότερα μπορεί να προσβληθούν και οι αίγες. Σε περίπτωση εμφάνισης αυτών των συμπτωμάτων, θα πρέπει άμεσα να ειδοποιηθεί η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Σημειώνεται, ότι, καθώς η νόσος αποτελεί νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και είναι άκρως επικίνδυνη για το ζωικό κεφάλαιο και το περιβάλλον, κάθε σκόπιμη ή μη καθυστέρηση ενημέρωσης των αρμοδίων Κτηνιατρικών αρχών, έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διασπορά της νόσου και επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή τη έξαρση κρουσμάτων ευλογιάς προβάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ertnews.gr