Μήλο: Οι τιμές παραγωγού μετριάζουν την κατήφεια για μικροκαρπία και πεσμένες αποδόσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή των μήλων στο σύνολο των περιοχών παραγωγής της χώρας. Η μέχρι τώρα εικόνα σκιαγραφεί μειωμένες αποδόσεις, απότοκο των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Ωστόσο, το θετικό στοιχείο που καταγράφεται είναι η άνοδος των τιμών παραγωγού, εξέλιξη που, έως έναν βαθμό, μετριάζει το αρνητικό αποτέλεσμα της πεσμένης παραγωγής. Από την άλλη, διαχρονικό πονοκέφαλο αποτελούν για τους αγρότες το αυξημένο κόστος παραγωγής και –κυρίως– η έλλειψη εργατικών χεριών, η οποία επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό των καλλιεργειών.

Μείωση 30% στις αποδόσεις στη Λάρισα

Σύμφωνα με τον Γιώργο Ζέικο, πρόεδρο του Συνεταιρισμού Αγιάς Λάρισας, οι αποδόσεις φέτος είναι μειωμένες περίπου κατά 30% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιοχής. Όπως αναφέρει, έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των κόκκινων ποικιλιών και τις επόμενες ημέρες ξεκινά η συγκομιδή των πράσινων. Στον αντίποδα, η ζήτηση για το προϊόν είναι αυξημένη, με αποτέλεσμα οι τιμές πώλησης να κυμαίνονται από 50 έως 70 λεπτά το κιλό, ανάλογα με την ποικιλία και την ποιότητα. Ο ίδιος επισημαίνει ότι «η Πολωνία, αν και καταγράφει χαμηλότερες αποδόσεις φέτος, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που παράγει εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές».

Το μικρό μέγεθος φεύγει στη χυμοποίηση στη Ζαγορά

Στη Ζαγορά Πηλίου, οι παραγωγοί εμφανίζονται προβληματισμένοι από τα μικρά μεγέθη των καρπών. Ένα σημαντικό ποσοστό της παραγωγής οδηγείται στη χυμοποίηση, με τιμή γύρω στα 20 λεπτά το κιλό. Η γεωπόνος του Συνεταιρισμού Ζαγοράς, Ιουλία Παπούλια, χαρακτηρίζει ως όψιμη τη φετινή συγκομιδή και εκτιμά ότι θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

Όπως σημειώνει, «οι τιμές παραγωγού θα είναι καλύτερες από πέρυσι, αλλά το υψηλό κόστος παραγωγής και κυρίως τα εργατικά, με τα ημερομίσθια να ξεπερνούν τα 60 ευρώ, παραμένουν σημαντικό εμπόδιο».

Σε χαμηλά επίπεδα οι αποδόσεις στην Ημαθία

Στην Ημαθία, ο παραγωγός Βασίλης Παπάζογλου από την Κορυφή βλέπει τη φετινή παραγωγή του να μην ξεπερνά τον 1,5 τόνο το στρέμμα στις πράσινες και κίτρινες ποικιλίες, όταν σε μια καλή χρονιά η απόδοση μπορεί να ξεπεράσει τους 4 τόνους. Όπως εξηγεί, «τα προβλήματα εντοπίστηκαν, κυρίως, στην περίοδο της ανθοφορίας».

Παρ’ όλα αυτά, οι καρποί που συλλέγει χαρακτηρίζονται ποιοτικά άριστοι και του επιτρέπουν να πετυχαίνει τιμές που ξεπερνούν ακόμη και τα 70 λεπτά το κιλό.

Παραγωγή και τιμές σε καλό επίπεδο στην Ξάνθη

Αντίθετα, σε πιο θετικό κλίμα κινούνται τα πράγματα στην Ξάνθη. Ο Χρήστος Κούτρας, παραγωγός από το Κουτσό, δηλώνει ικανοποιημένος, καθώς οι αποδόσεις των καλλιεργειών του ξεπέρασαν τους 4 τόνους το στρέμμα. Οι τιμές, αυτή την περίοδο, κινούνται γύρω στα 45 λεπτά το κιλό, σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τα 30 λεπτά που καταγράφηκαν πέρυσι.

Επιπλέον, ο ίδιος αναφέρει ότι η συλλογή των πράσινων μήλων θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. «Τα δέντρα δείχνουν να βρίσκονται σε καλή παραγωγή, κάτι το οποίο προμηνύει μια θετική εξέλιξη στην καλλιέργεια. Αν σε αυτό συμπεριλάβουμε και την καλή εικόνα από την αγορά, πιστεύω ότι η χρονιά θα καταγραφεί με θετικό πρόσημο», καταλήγει.