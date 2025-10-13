Νάουσα: Στον «αέρα» χιλιάδες στρέμματα αγροτικής παραγωγής;

Ανάστατος είναι ο αγροτικός κόσμος της Νάουσας από το σοβαρό ενδεχόμενο να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας αρχαιολογικής ζώνης Α’ το Αγρόκτημα Νάουσας, με διαδικασίες που προωθούνται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, με την σύμπνοια της δημοτικής αρχής, προκειμένου να δημιουργηθεί επισκέψιμο αρχαιολογικό πάρκο στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Μίεζας.

Στο Αγρόκτημα του Κάμπου της Νάουσας οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις υπολογίζονται σε περίπου 9.000 στρέμματα και οι εκπρόσωποι των παραγωγών εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η εξέλιξη για τον κλάδο τους.

Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Το συγκεκριμένο ζήτημα ανέδειξε ο συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης «ΕΝΑ ΜΑΖΙ» που κάνει λόγο για «ταφόπλακα» του αγροτικού κόσμου της περιοχής και προαναγγέλει ότι θα προβεί σε ενέργειες προκειμένου να προστατευτούν οι αγρότες. «Στην Ζώνη Α δεν μπορείς να βάλεις ούτε έναν πάσσαλο. Δεν μπορείς να χτίσεις ούτε μια αγροτική αποθήκη. Δεν μπορείς να κάνεις καμία δενδροφύτευση. Δεν μπορείς να οργώσεις και ειδικά με τρακτέρ ή άλλα μηχανήματα. Μπορείς μόνο να σπείρεις καμιά ντομάτα και αυτό υπό την επίβλεψη αρχαιολόγου και εφόσον στο επιτρέψουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η αξία της γης και των κτισμάτων μειώνεται στην ζώνη Α σε ποσοστό 80%-90%. Τα πράγματα είναι παραπάνω από τραγικά. Είναι η ταφόπλακα του αγροτικού κόσμου» τονίζει σε δηλώσεις του ο Νικόλας Καρανικόλας, πρώην δήμαρχος Νάουσας, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης στο ΑΠΘ και επικεφαλής του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης.

Τι λέει η δημοτική αρχή

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης- κατόπιν των έντονων αντιδράσεων αγροτών και αντιπολίτευσης – με ανάρτηση του σε βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος Νάουσας θα εισηγηθεί επισήμως: α) δραστικό περιορισμό της προτεινόμενης Ζώνης Α σε ποσοστό άνω του 50%, ώστε να διασφαλιστεί η αναπτυξιακή δυνατότητα του τόπου, β) Ο περιορισμός της Ζώνης Α εδράζεται στη λογική της ανάπτυξης αποκλειστικά και μόνο των σημείων ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και γ) θα εξαιρεθεί από τη Ζώνη Α η αμπελουργική ζώνη Νάουσας. «Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στηρίζει απόλυτα την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα διεκδικεί ισορροπία μεταξύ προστασίας και ανάπτυξης. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επισκέψιμου αρχαιολογικού πάρκου, στα πρότυπα των Αιγών (Βεργίνας), μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, σε συνέργεια με τον οινοτουρισμό, τα ιαματικά λουτρά και την αγροτική παραγωγή» επισημαίνει ο δήμαρχος Νάουσας.

Επί ποδός οι αγρότες

Οι αγρότες της Νάουσας ωστόσο βρίσκονται επί ποδός και καταγγέλλουν ότι λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς ενημέρωση των κατοίκων και χωρίς διαβούλευση με τη συμμετοχή των αγροτών.

Συγκεκριμένα ο Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας» σε ανακοίνωση που εξέδωσε εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις συνέπειες που μπορεί να έχει για τους μικρομεσαίους αγρότες η εφαρμογή των άρθρων 12–14 του Ν.3028/2002 σχετικά με την οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων και τις λεγόμενες «ζώνες προστασίας».

«Με αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση των κατοίκων, κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν μεγάλες αγροτικές εκτάσεις ως «αρχαιολογικές», με αποτέλεσμα:

-να περιορίζεται ή να απαγορεύεται η γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα,

– να απαιτούνται άδειες από το Υπουργείο Πολιτισμού ακόμη και για απλές αγροτικές εργασίες ή κατασκευές,

-να δημιουργείται ανασφάλεια, καθυστερήσεις και οικονομική ζημιά στους παραγωγούς» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Αγροτικός Σύλλογος και ζητά άμεσες απαντήσεις από την δημοτική αρχή Νάουσας για το ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους αγρότες και τους κατοίκους, αν προβλέπεται κάποια ουσιαστική αποζημίωση ή ανταλλαγή με ισάξια παραγωγική γη κ.ά.